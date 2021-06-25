Американские фондовые индексы выросли 24 июня

Фондовый индекс S&P 500 в четверг достиг нового максимума после того, как президент США Джо Байден и группа сенаторов согласовали план по инвестициям в инфраструктуру на сумму в 1 триллион долларов.

S&P 500 прибавил 24,65 пункта, или 0,6%, достигнув 4266,49 пункта, Dow Jones Industrial Average показал рост на 322,58 пункта, или 1,0%, до 34196,82 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 97,98 пункта, или на 0,7%, до 14369,71 пункта, нового рекордного уровня.

Индексы акций на этой неделе повышаются, что отражает настрой инвесторов, которые стали меньше беспокоиться насчет усиления инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики. Фондовые управляющие все больше уверены в том, что процентные ставки не будут повышены еще некоторое время. В результате в последние дни акции технологических компаний были на подъеме.

"При мощном росте рынки способны пережить некоторое ослабление поддержки со стороны денежно-кредитной политики, - сказал Себастьян Макей, фондовый менеджер Invesco. По смешанным портфелям. - Прогнозы по прибыли все еще достаточно хорошие, и я думаю, что центробанки могут себе позволить задуматься об отказе от некоторых мер".

В четверг инвесторы получили еще одну позитивную новость: согласование инфраструктурного плана, что поспособствовало ралли на фондовом рынке, охватившем широкий спектр бумаг, от акций строительных компаний до автопроизводителя Tesla.

Бумаги Caterpillar подскочили на 2,6%, тогда как акции Vulcan Materials поднялись на 3,3%.

Возвращение интереса к акциям роста указывает на резкую перемену настроя инвесторов. На протяжении многих месяцев участники рынка стремились вкладываться в бумаги компаний, которые должны выиграть от роста доходности гособлигаций США и улучшения экономической ситуации, в частности, в акции нефтегазового и финансового сектора S&P 500.

Одним из признаков, подтверждающих эту тенденцию, стал рост бумаг Tesla на 3,5%.

Как показали свежие данные, заявки на пособия по безработице - показатель увольнений - подало 411 000 американцев. Это оказалось чуть ниже, чем было зафиксировано на предыдущей неделе (418 000 заявок), когда произошел неожиданный подъем.

"Рынок труда имеет ключевое значение, он определенно является одной из целей ФРС, - сказала Моника Дифенд, международный директор по анализу в Amundi. - Это не дает ФРС действовать решительнее".

Заказы на товары длительного пользования в мае выросли на 2,3%. Темпы роста были чуть ниже, чем ожидали экономисты. В апреле заказы сократились, отчасти из-за мировой нехватки чипов, вызвавшей задержки в автомобильной отрасли.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,9%, а британский индекс FTSE 100 - 0,5%.

В Гонконге Hang Seng поднялся на 0,2%, а в Японии Nikkei 225 по итогам дня не изменился.