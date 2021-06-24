Азиатские биржи 12 июня закрылись разнонаправленно вслед за рынками США

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга разнонаправленно вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,01%, до 3566,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снизился на 0,49%, до 2415,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,25%, до 28800 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 0,30%, до 3286,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,32%, до 7275,3 пункта, японский Nikkei 225 остался на уровне предыдущего закрытия в 28875,23 пункта.

Азиатские инвесторы соценивают ситуацию на американских рынках, которые продолжают оценивать риски ужесточения монетарной политики Федрезервом США в 2023 году. Тем не менее глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что регулятор не будет торопиться с повышением процентной ставки. Пауэлл также отметил, что ускорение инфляции будет временным.

Кроме того, трейдеры с оптимизмом оценивают восстановление экономики после пандемии коронавируса в связи с ускоренным процессом вакцинации. По словам аналитиков Morgan Stanley, которые приводит газета Wall Street Journal, почти все население Китая может быть вакцинировано к концу года, и это должно способствовать полному восстановлению экономики.

Южнокорейский индекс находится под влиянием статданных по стране. Так, индекс доверия потребителей в июне вырос до 110,3 пункта с 105,2 в мае.



