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Nasdaq Composite 23 июня достиг нового рекордного уровня закрытия
07:55 24.06.2021 |
Фондовый индекс Nasdaq Composite в среду по итогам уже второй сессии подряд достиг рекордно высокого уровня закрытия, тогда как S&P 500 и Dow Jones Industrial Average снизились.
S&P 500 снизился на 4,60 пункта, или на 0,1%, до 4241,84 пункта, оказавшись на 0,3% ниже рекордного максимума закрытия, достигнутого на прошлой неделе. Dow Jones Industrial Average упал на 71,34 пункта, или на 0,2%, до 33874,24 пункта. Nasdaq Composite вырос на 18,46 пункта, или на 0,1%, до 14271,73 пункта, уже 16-го рекордного уровня закрытия в 2021 году.
За последний год рынки акций восстановились с минимумов, вызванных пандемией, ввиду укрепления экономики, благоприятной денежно-кредитной политике и щедрым госрасходам.
Индексы близки к историческим максимумам, и инвесторам сложно предугадать дальнейшую динамику. В последнее время они сосредоточились на признаках инфляции, из-за которой ФРС может повысить процентные ставки с близких к нулю уровней, установленных в связи с пандемией. Низкие ставки приводят к повышению стоимости будущих денежных потоках при расчете по общепринятой модели оценки акций.
На прошлой неделе на рынках акций была распродажа на фоне слов представителей ФРС о том, что они предполагают повышение ставок к концу 2023 года, то есть раньше, чем прогнозировалось. Причина состоит в сильном восстановлении экономики и усилении инфляции.
Но на этой неделе ключевые индексы восстановились, и многие инвесторы отмечают, что укрепление экономики должно поддержать акции даже в том случае, если процентные ставки будут повышены. Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник подтвердил, что недавнее усиление инфляции, скорее всего, будет временным.
"Думаю, рынки все еще пытаются понять, чего ждать от ФРС, - отмечает Клифф Корсо, президент и инвестиционный директор Advisors Asset Management. - Рынок день за днем ищет экономические зацепки и затем, вероятно, пытается превратить эти зацепки в прогнозы насчет соображений ФРС".
Акции нефтегазовых компаний в среду росли, поскольку фьючерсы на Brent подорожали на 0,5%, до 75,19 доллара за баррель. Повышаются также акции из сектора дискреционных потребительских товаров и коммуникационных услуг.
По мере продолжения ралли на фондовом рынке инвесторы продолжают оценивать бумаги различных секторов и типов компаний. С начала текущего года акции стоимости показали более существенный подъем, чем акции роста.
Тем не менее, во 2-м квартале наблюдалась иная картина, и индекс акций роста Russell 1000 Growth прибавил 9,9%, тогда как индекс акций стоимости Russell 1000 Value поднялся на 3,8%.
Инвесторы, вероятно, фиксируют прибыль, поскольку у фондового рынка осталось не так много пространства для роста на оптимизме по поводу оживления экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса, сказала Ану Гаггар, старший аналитик по глобальным инвестициям Commonwealth Financial Network.
Еще одна причина ротации может заключаться в опасениях относительно того, что ФРС может слишком резко повысить процентные ставки и вызвать замедление экономического роста, навредив некоторым акциям стоимости, добавила она.
Доходность 10-летних американских гособлигаций поднялась до 1,486% против 1,471% во вторник.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 опустился на 0,7%. Японский Nikkei 225 завершил торги без значительных изменений, а гонконгский Hang Seng поднялся на 1,8%.
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