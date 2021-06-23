Фондовый рынок США отметился 22 июня ростом

Фондовый рынок США во вторник отметился ростом, в рамках которого индекс Nasdaq Composite закрылся на рекордном максимуме, поскольку инвесторы стремились вкладываться в бумаги технологических компаний и прочие акции роста.

Большинство секторов фондового рынка выросли после отмеченного накануне резкого подъема основных индексов. Инвесторы, судя по всему, уделяли больше всего внимания акциям крупных технологических компаний. Бумаги Twitter, Netflix и Facebook значительно подорожали, тогда как рыночная капитализация Microsoft кратковременно превысила 2 трлн долларов США, а бумаги Amazon.com приблизились к первому рекордному уровню закрытия с сентября.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в ходе выступления в конгрессе по-прежнему утверждал, что считает недавнее ускорение инфляции временным явлением.

Любые признаки того, что ФРС не станет агрессивно повышать процентные ставки, вызывают позитивный отклик у инвесторов. Многие восприняли это как сигнал к возобновлению покупок бумаг технологических компаний и акций роста, которые серьезно пострадали в последние месяцы от опасений по поводу инфляции.

"Инвесторы осознали, что текущая ситуация благоприятна (для котировок акций), и процентные ставки остаются низкими, - сказал Патрик Лири, главный рыночный стратег-аналитик и старший трейдер в Incapital. - ФРС планирует реализовывать масштабные меры денежно-кредитного стимулирования экономики еще на протяжении 24 месяцев".

По мнению эксперта, внимание участников рынка теперь, вероятно, переключится на ожидаемый в пятницу индекс цен расходов на личное потребление (PCE) США, который ФРС предпочитает в качестве индикатора инфляции. Отчет должен показать, является ли недавнее ускорение роста цен на самом деле временным.

"Мы, вероятно, по-прежнему будем наблюдать усиление волатильности при выходе таких отчетов", - добавил Лири.

S&P 500 вырос на 21,65 пункта, или на 0,5%, до 4246,44 пункта, оставаясь на 0,2% ниже своего рекордного максимума, достигнутого 14 июня. Nasdaq Composite достиг рекордного уровня закрытия 14253,27 пункта, прибавив 111,79 пункта, или 0,8%. Dow Jones Industrial Average тоже вырос, набрав 68,61 пункта, или 0,2%, и достигнув 33945,58 пункта.

Девять из 11 секторов S&P 500 во вторник выросли. В числе отстающих были сектор недвижимости и коммунальный сектор.

Сектор дискреционного потребительского спроса возглавил повышение, прибавив 1,0%. Технологический сектор также поддержал подъем, в частности акции Netflix выросли на 2,4%, Facebook - на 2,0%, а Twitter - на 2,9%.

Другие акции роста тоже подорожали: бумаги Spotify прибавили 3,3%, а Zoom Video Communications - 1,5%.

Повышению котировок акций роста способствовало снижение доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних бумаг снизилась до 1,471% против 1,481% в понедельник.

Акции GameStop подорожали на 10,0% после того, как компания заявила, что привлекла от продажи бумаг более 1 млрд долларов. Между тем акции Sanderson Farms подскочили на 10% вслед за тем, как The Wall Street Journal сообщила, что компания, согласно осведомленным источникам, изучает возможность продажи.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3%.

Японский Nikkei 225 вырос на 3,1%. В Китае Shanghai Composite прибавил 0,8%, а в Гонконге Hang Seng потерял 0,6%.