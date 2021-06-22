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Индекс DJIA 21 июня вырос более чем на 550 пунктов
07:26 22.06.2021 |
Основные фондовые индексы США в понедельник отметились ростом, причем Dow Jones Industrial Average прибавил более 550 пунктов после того, как на прошлой неделе отметился самым масштабным спадом с конца октября на опасениях относительно траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.
Участники рынка были обеспокоены тем, что ФРС просигнализировала о возможности более раннего повышения процентных ставок в связи с восстановлением экономики. При этом инвесторы, оптимистично оценивающие перспективы акций, полагают, что более стремительный экономический рост и ускорение инфляции в ближайшие месяцы, вероятно, окажут поддержку фондовому рынку, даже в случае некоторого повышения долгосрочных ставок.
"Для большинства инвесторов альтернатив акциям по-прежнему нет, - отмечает Фахад Камал, инвестиционный директор Kleinwort Hambros. - Компании набирают сотрудников, мы возвращаемся к нормальным условиям, и все это благоприятно для цикличности. Такое не происходит напрямую. Как показала прошлая неделя, на фондовых рынках присутствует сильная волатильность".
Dow Jones Industrial Average вырос на 586,89 пункта, или на 1,8%, до 33876,97 пункта, S&P 500 поднялся на 58,34, или 1,4%, до 4224,79 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 111,10 пункта, или 0,8%, достигнув 14141,48 пункта.
Все 11 секторов S&P 500 завершили день с повышением.
Бумаги компаний промышленного и финансового секторов, чувствительные к перспективам экономики, в понедельник оказались лидерами роста. Акции Morgan Stanley и Bank of America выросли на 2,2% и 2,5% соответственно, Бумаги Boeing прибавили 3,3%, а Caterpillar - 2,1%.
Бумаги ZipRecruiter поднялись на 11,0% после того, как аналитики Goldman Sachs и Raymond James присвоили им рейтинг "покупать".
Акции биржи криптовалют Coinbase подешевели на 2,9% на фоне дальнейшего снижения биткоина и эфириума.
Цифровые активы в последние недели попали под давление на фоне ужесточения контроля за ними в Китае.
Доходность 10-летних гособлигаций США выросла с пятничных 1,449% до 1,481%. Доходность снижалась пять недель подряд - это самая длительная подобная серия с августа 2019 года.
Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в понедельник вновь высказался в пользу того, чтобы центральный банк США начал сворачивать покупки облигаций, указывая на хорошую ситуацию на рынке труда и признаки ускорения инфляции.
По словам некоторых инвесторов, несмотря на рост в понедельник, они ожидают сохранения волатильности на рынке, в то время как фондовые управляющие анализируют сигналы о динамике процентных ставок и денежно-кредитной политике.
"Пока у участников рынка нет каких-то твердых убеждений, - пояснила Надеж Дюфосс, директор стратегии размещения активов в Candriam. - Участники рынка всецело сосредоточены на динамике ставок и комментариях центробанка".
Панъевропейский Stoxx Europe 600 поднялся на 0,7%.
Японский Nikkei 225 упал на 3,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,8%, а гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%.
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