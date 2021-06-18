Фондовые индексы США 17 июня закрылись разнонаправленно

Фондовые индексы США в четверг колебались между небольшим приростом и потерями. На них оказывали давление акции поставщиков материалов и финансовых компаний.

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average упал на 210 пунктов, или 0,6%, до 33823 пунктов, S&P 500 снизился менее чем на 0,1%, а Nasdaq Composite вырос на 0,9%.

Склонность инвесторов к риску спала после того, как представители ФРС накануне дали четкие сигналы о планах постепенного ужесточения мягкой денежно-кредитной политики, которая помогла рынкам достичь рекордных максимумов. Срединный прогноз руководителей ФРС показал, что они ожидают повышения ключевой ставки до 0,6% к концу 2023 году с текущего уровня, близкого к нулю. Это раньше, чем руководители ожидали в марте.

"Ключевой посыл - поддержка не продлится вечно, - прокомментировал Флоран Пошон, директор по стратегии смешанных классов активов в Natixis. - ФРС действительно хотела воспользоваться текущей возможностью и устойчивой динамикой на рынках, чтобы подать сигнал о готовности к нормализации, но избежать волнений насчет сворачивания стимулов будет сложно".

Акции добывающих компаний на фоне снижения цен на золото вошли в число бумаг с наибольшими потерями. Этот драгметалл обычно дешевеет, когда инвесторы ждут повышения ставок и приносящие доход инвестиции становятся привлекательнее.

Акции добывающей компании Barrick Gold упали на 5,6%, а Newmont - на 6,6%.

Акции финансовых компаний тоже сдали позиции на фоне снижения доходности гособлигаций.

Акции Bank of America потеряли 4%, а Morgan Stanley - 3,7%.

Акции Curevac упали на 42%. Эта немецкая компания сообщила, что ее экспериментальная вакцина от Covid-19 показала плохие результаты в ходе крупного клинического испытания, а значит, у нее мало шансов на широкое применение.

Ожидающееся повышение ставок внесло вклад в рост индекса доллара WSJ на 0,4%. Вчера он набрал 0,8% - это сильнейший однодневный прирост более чем за год.

Прочные позиции американской экономики приведут к более быстрой инфляции, тогда как присутствует явный спрос на рабочую силу, отметил Керри Крейг, аналитик по мировому рынку в J.P. Morgan Asset Management.

"Участники рынка начинают это осознавать", - добавил он.

Крейг ожидает, что центробанк США начнет раскрывать планы сворачивания текущей программы покупки облигаций в сентябре и приступит к сокращению стимулов в следующем году, после чего к концу 2023 года один раз повысит процентную ставку.

"Были некоторые опасения насчет того, что ФРС может запаздывать, но последние ее комментарии, на мой взгляд, говорят о том, что этого не произойдет", - пояснила Сима Шах, старший аналитик Principal Global Advisors.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 опустился на 0,1% после роста до очередного рекордного максимума в среду.

В Азии японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, а южнокорейский Kospi Composite - на 0,4%. Shanghai Composite и Hang Seng выросли на 0,2% и 0,4% соответственно.