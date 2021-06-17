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Азиатские биржи 17 июня торгуются разнонаправленно после заседания ФРС США
08:27 17.06.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в четверг утром, в то время как инвесторы всего мира "переваривают" итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,2%, до 3525,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,82%, до 2351,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,11%, до 28484,87 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,39%, до 3266,45 пункта, японский Nikkei 225 - на 1%, до 29000 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,33%, до 7361 пункта.
На азиатских биржах в четверг утром наблюдается смешанная динамика после объявления ФРС США результатов заседания. Так, регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых и объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.
При этом, по словам аналитиков China Fortune Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, последние комментарии ФРС добавят давления, негативные новости могут быть учтены в ближайшее время, и китайский рынок может начать снижаться.
Трейдеры также обратили внимание на статданные из Австралии. Так, безработица в стране в мае снизилась до 5,1% с апрельских 5,5%, при этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца.
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