Фондовые биржи Азии 16 июня закрылись в основном в минусе

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в минусе в ожидании решения ФРС США по монетарной политике и на опасениях вокруг отношений между Китаем и Западом, свидетельствуют данные торгов.По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,1%, до 3518,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,3%, до 2332,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,7%, до 28436,84 пункта, южнокорейский KOSPI - поднялся на 0,6%, до 3278,68 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,09%, до 7386,2 пункта, японский Nikkei 225 сократился на 0,51%, до 29291,01 пункта.

В центре внимания мировых рынков находится двухдневное заседание ФРС США, итоги которого будут озвучены в среду вечером. Аналитики ждут, что по его итогам регулятор сохранит свою мягкую монетарную политику. С интересом рынки ждут новых прогнозов регулятора по базовой ставке и экономическим показателям с учетом ускорения инфляции в стране до максимума с 2008 года.

Давление на настроения инвесторов также продолжили оказывать итоги саммита G7, по итогам которого "семерка" высказалась за продолжение сотрудничества с КНР в вопросах, представляющих общий интерес, но призвала власти Китая соблюдать права человека, особенно в Синьцзяне и Гонконге.

Статистика из Китая не смогла существенно повлиять на рынки, так как была опубликована уже после закрытия большинства рынков АТР. Так, объём промышленного производства в стране в мае вырос на 8,8% в годовом исчислении, а розничные продажи увеличились на 12,4%. Аналитики ждали роста показателей на 9% и 13,6% соответственно.

"Азиатские рынки сегодня спокойны перед ФРС. Статистика из Китая может немного встряхнуть рынки, но основное внимание будет уделено заявлению ФРС и любым намекам, которые может дать регулятор'', - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс главный экономист по региону АТР банка ING Bank Роберт Карнелл (Robert Carnell).



