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Фондовые биржи АТР 15 июня торгуются разнонаправленно
08:02 15.06.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно во вторник утром в след за биржами США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.08 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,9%, до 3557,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,78%, до 2389,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,88%, до 28589 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,12%, до 3255,63 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,96%, до 29443,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,08%, до 7391,1 пункта.
На азиатских биржах наблюдается смешанная динамика во вторник утром, чему способствовала динамика американских фондовых рынков. Внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет с 15 по 16 июня. Трейдеры ожидают от регулятора решения по ставке, прогнозов по основным экономическим показателям и комментариев по поводу ситуации с инфляцией и планов по дальнейшим мерам поддержки.
"В какой-то момент игнорирование опасений по поводу инфляции больше не убедит инвесторов, поэтому мы продолжим обращать внимание на то, что ФРС говорит о своих ожиданиях роста, инфляции и процентной ставки", - прокомментировала агентству Блумберг стратег JPMorgan Asset Management по глобальному рынку Марселла Чоу.
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