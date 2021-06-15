S&P 500 и Nasdaq 14 июня достигли новых рекордных максимумов

Фондовые индексы США росли перед закрытием торгов, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite достигли новых рекордных максимумов.

Акции Tesla, Facebook, Amazon.com и Netflix в понедельник выросли более чем на 1%, тогда как акции Apple прибавили более 2%.

Динамика на фондовом рынке была относительно сдержанной - инвесторы переключили свое внимание на двухдневное заседание ФРС. Хотя большинство инвесторов ожидают, что центробанк сохранит процентные ставки на нулевом уровне, некоторые надеются получить больше информации о том, сможет ли инфляция заставить ФРС повысить ставки раньше.

"Риторика ФРС в этом году будет иметь решающее значение, - говорится в статье аналитиков Glenmede. - ФРС должна донести свое намерение свернуть сверхмягкую политику, но в то же время показать, что у нее нет намерения резко ужесточать политику - это тонкая грань, которую легко перейти".

По итогам торгов S&P 500 вырос на 7,71 пункта, или 0,2%, до 4255,15 пункта. Nasdaq вырос на 104,72 пункта, или 0,7%, до 14174,14 пункта, исторического максимума закрытия. Dow Jones Industrial Average снизился на 85,85 пункта, или 0,2%, до 34393,75 пункта.

Субиндексы компаний технологического сектора и сектора связи выросли на 0,3% и 0,2% соответственно. Акции Tesla прибавили 1,3%, бумаги Apple выросли на 2,5%.

Акции AMC, тем временем, продолжили расти, доказывая, что ажиотаж в секторе акций-мемов еще далек от завершения.

Биткоин вырос в цене после комментария Маска, впервые за две недели превысив отметку в 40 000 долларов.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 0,2%. В пятницу индекс достиг на закрытии рекордной отметки. Японский Nikkei 225 по итогам сессии набрал 0,7%, а южнокорейский Kospi - 0,1%.