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Шмыгаль рассказал о концепции создания Фондового рынка
09:51 14.06.2021 |
Фондовый рынок планируют запускать параллельно со вторым уровнем накопительной пенсионной системы, что будет способствовать его развитию.
Это отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя в Фейсбуке экономические итоги уходящей недели, передает Укринформ.
"Фондовый рынок планируется запускать параллельно со вторым уровнем накопительной пенсионной системы, что будет способствовать его развитию. Также, в рамках концепции создания Фондового рынка планируется развитие товарной биржи, где будет проходить торговля сельскохозяйственной продукцией, энергетическими товарами и т. п. Создание совместно с институциональными инвесторами и международными партнерами единого товарного рынка позволит привлечь к нему значительно больше иностранных игроков, от чего точно выиграет украинский бизнес и государство", - написал Шмыгаль.
Он напомнил, что правительство, ЕБРР, ACC и USAID заключили Меморандум о создании национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и товарных рынках. "Это важный шаг для создания Фондового рынка в Украине. Наши граждане получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий. Повысится уровень прозрачности и качество корпоративного управления. Государство получит увеличение инвестиций - новые рабочие места - экономическое развитие», - отметил Премьер.
Относительно поощрения инвестиций Премьер подчеркнул, что правительство утвердило законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс, которым предлагается освободить от налогообложения ввоз оборудования тех предприятий, которые переносят свою деятельность на территорию Украины. Также от налогообложения предлагается освободить научные приборы и оборудование, но при условии, что такое оборудование предназначено для некоммерческих целей. То есть, расходы для отрасли науки и образования должны уменьшиться.
Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров утвердил создание рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения тa развития негосударственного пенсионного обеспечения.
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