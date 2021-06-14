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Фондовые индексы Южной Кореи и Японии 14 июня закрылись ростом
12:46 14.06.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника ростом в ожидании заседания Федрезерва, при этом биржи Китая, Гонконга и Австралии были закрыты, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 0,09%, до 3252,13 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,74%, до 29161,8 пункта.
Биржи Китая, Гонконга и Австралии были в понедельник закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов в пятницу индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,58%, до 3589,75 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,6%, до 2407,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index - вырос на 0,36%, до 28842,13 пункта, Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,13%, до 7312,3 пункта.
Рост индексов Южной Кореи и Японии последовал на фоне низкого объема торгов из-за выходного дня в других странах АТР, а также после роста фондовых индексов в США.
Главным событием недели для трейдеров является очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США 15-16 июня. Инвесторы ожидают от регулятора решения по ставке, прогнозов по основным экономическим показателям и комментариев по поводу ситуации с инфляцией и планов по дальнейшим мерам поддержки.
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