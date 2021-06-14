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Биржи США 11 июня закрылись небольшим ростом основных индексов
07:47 14.06.2021 |
Биржи США закрылись ростом основных фондовых индексов, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,04%, до 34480,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,35%, до 14069,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,2%, до 4247,47 пункта.
Ранее в пятницу Мичиганский университет опубликовал свой индекс потребительских настроений (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США. В июне, по предварительной оценке, он поднялся сильнее ожиданий аналитиков: до 86,4 пункта вместо 84 пунктов. В мае индекс составлял 82,9 пункта.
Трейдеров также перестали беспокоить данные инфляции, которая ускорилась по итогам мая до 5% с 4,2% месяцем ранее, показатель снова стал рекордным с августа 2008 года.
"Похоже, рынки еще верят в позицию Федрезерва о том, что текущий всплеск инфляции является временным", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика Oanda Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley).
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