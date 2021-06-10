Фондовые индексы АТР 10 июня растут

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут, инвесторы находятся в ожидании публикации данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,82%, до 3620,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,12%, до 2423,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,33%, до 28854 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,5%, до 3232,08 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,35%, до 28958,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,53%, до 7308,9 пункта.

В четверг инвесторы сосредоточены на данных о потребительских ценах в США, которые будут опубликованы позднее. Ожидается, что годовая инфляция в стране ускорилась до 4,7% с 4,2% по итогам апреля.

Эта ключевая для рынков статистика, поскольку ускорение инфляции может отразиться на курсе монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, впрочем, не ясно, в какой степени и когда.

"Даже если уровень инфляции окажется немного выше ожиданий, ФРС не изменит своего направления. Многие заняли выжидательную позицию, и я думаю, что потребуется что-то серьезное, чтобы удивить рынки", - сказал агентству Франс Пресс аналитик Natixis Investment Managers Эсти Двек (Esty Dwek).

Кроме того, в четверг также будут опубликованы итоги заседания Европейского центробанка, по итогам которого, как ожидают аналитики, регулятор сохранит учётную ставку на нулевом уровне, а также оставит без изменений параметры программы покупки активов.