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Основные фондовые индексы США 9 июня снизились
07:59 10.06.2021 |
Фондовый индекс S&P 500 в среду колебался вблизи очередного рекордного уровня закрытия, однако закрылся ниже достигнутого в начале мая рекорда. Потери в финансовом, промышленном и потребительском секторах оказывали давление на индекс на фоне роста бумаг компаний здравоохранительного сектора, таких как Johnson & Johnson, и технологических компаний, таких как Microsoft и Apple.
S&P 500 упал на 7,71 пункта, или на 0,2%, до 4219,55 пункта, оказавшись на 0,3% ниже рекорда от 7 мая текущего года. Dow Jones Industrial Average потерял 152,68 пункта, или 0,4%, достигнув 34447,14 пункта, а Nasdaq Composite опустился на 13,16 пункта, или на 0,1%, до 13911,75 пункта.
Большую часть последних двух недель рынок демонстрировал вялую динамику. Инвесторы анализируют восстановление экономики и усиление инфляции, а также опасения насчет цепочек поставок. Беспокойство насчет вероятности неконтролируемой инфляции и повышения налогов вылилось в осторожное отношение к акциям, которые торгуются вблизи рекордных максимумов. S&P 500 с начала года прибавил 12%.
"Позитивные новости все еще могут удивить участников рынка", - полагает Оливье Сарфати, директор по акциям в GenTrust.
S&P 500 может 13-ю сессию подряд завершить торги с изменением менее чем на 1%. Это самая длительная подобная череда с октября 2019 года по январь 2020 года, согласно данным Dow Jones Market Data. По словам фондовых управляющих, объемы торгов также снижены из-за начала летнего периода отпусков.
"В прошедшую неделю волатильность была крайне низкой, - прокомментировал Джон Ро, директор фондов со смешанными классами активов в Legal & General Investment Management. - По мере потепления количество участников рынка сокращается, а волатильность ослабляется. Это приводит к падению объема ликвидности".
Акции компаний, популярных на интернет-форумах, в среду снижались. Бумаги Clover Health Investments рухнули на 24% после роста на 86% во вторник. Акции AMC Entertainment Holdings упали на 10%.
Опасения насчет неконтролируемой инфляции в последние дни спали, хотя инвесторы по-прежнему ждут свежих инфляционных данных за май, которые будут опубликованы в США в четверг.
"Обсуждения вокруг устойчивости инфляции в настоящем и будущем будут иметь ключевое значение. Это может привести к некоторой волатильности, - пояснил Люк Филип, директор по инвестициям в банковское обслуживание состоятельных клиентов в SYZ Private Banking. "Более высокий, чем ожидалось, показатель [потребительских цен] за май вызвал довольно сильную напряженность на рынке".
В среду новая статистика показала, что рост цен производителей в Китае в мае превзошел ожидания благодаря повышению цен на сырьевые товары. При этом индекс потребительских цен (CPI) Китая в мае не дотянул до прогнозов, показывая, что более высокие расходы еще не были переложены на плечи потребителей.
"Если проанализировать ситуацию с инфляцией в мире, выясняется, что в Азии она сейчас в целом не является такой уж серьезной проблемой", - добавил Филип.
Доходность 10-летних американских гособлигаций впервые за последние 30 дней опустилась ниже 1,5%, достигнув 1,489% против 1,527% во вторник.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,1%, закрывшись на новом рекордном максимуме.
Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%.
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