Биржи АТР 9 июня в основном снижаются

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются, инвесторы находятся в ожидании данных, которые укажут на перспективы дальнейшей монетарной политики центробанков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,4% - до 3594,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,38%, до 2402,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,01% - до 28771,42 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,44% - до 3233,58пункта, японский Nikkei 225 - на 0,27%, до 28884 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,13%, до 7283 пунктов.

Внимание инвесторов на этой неделе приковано к публикации данных о потребительских ценах в США в четверг. Ожидается, что в мае годовая инфляция в стране ускорилась до 4,7% с 4,2% в апреле. Информация по инфляции является ключевой для рынков на данный момент, поскольку она может определить дальнейший курс монетарной политики Федрезева США.

"Узкие торговые диапазоны, наблюдающиеся в этом месяце, отражают осторожные настроения на рынке в ожидании показателей инфляции", - прокомментировала аналитик City Index Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.

Кроме того, в четверг будут обнародованы итоги заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), регулятор сообщит о своих решениях относительно ставки и о параметрах специальной программы покупки активов PEPP.

Инвесторы также обратили внимание на статистику по Китаю. Так, годовая инфляция в стране в мае ускорилась до 1,3% с 0,9% в апреле. Аналитики при этом ожидали показатель на уровне 1,6%. В месячном выражении потребительские цены в КНР за отчетный месяц снизились на 0,2%, в то время как ожидалось снижение на 0,1%.