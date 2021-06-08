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Биржи АТР 8 июня в основном снижаются
07:58 08.06.2021 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются на возобновившихся опасениях за инфляцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,51% - до 3581,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,63%, до 2398,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,3% - до 28724,5 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,02% - до 3252,88 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,07%, до 29039 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,15%, до 7293 пунктов.
Беспокойства инвесторов относительно возможных изменений в денежно-кредитной политике мировых центробанков, в частности Федрезерва США, обостряются в преддверии публикации данных об американской инфляции. Ожидается, что в мае потребительские цены в стране выросли на 4,7% в годовом выражении после роста на 4,2% в апреле. Статистика будет опубликована в четверг.
Инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовал (Sam Stovall), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, также считает, что на данный момент на рынке отсутствуют факторы, которые могли бы привести к росту на фондовых рынках.
При этом японский Nikkei укрепляется, участники торгов обратили внимание на статистику по стране. ВВП Японии в первом квартале, по окончательной оценке, снизился на 1%, что оказалось немного лучше прогнозов аналитиков.
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