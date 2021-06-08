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Основные фондовые индексы США 7 июня закрылись разнонаправленно
07:55 08.06.2021 |
Ведущие фондовые индексы США в понедельник закрылись разнонаправленно. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились после закрытия вблизи рекордных уровней на прошлой неделе.
Dow Jones Industrial Average потерял 126,15 пункта, или 0,4%, достигнув 34630,24 пункта. В самом начале сессии индекс ненадолго достиг рекордного максимума, но затем откатился.
S&P 500 снизился на 3,37 пункта, или менее чем на 0,1%, до 4226,52 пункта. В пятницу он поднялся до второго по величине уровня закрытия в своей истории.
Nasdaq Composite вырос на 67,23 пункта, или на 0,5%, до 13881,72 пункта.
В последние торговые сессии основные индексы США менялись незначительно. Инвесторы оценивали целый ряд факторов, включая экономические перспективы, проблемы с цепочками поставок и высокие оценки акций.
Хотя инфляционные ожидания в последние дни снизились, инвесторы по-прежнему следят, не поступят ли сигналы о том, что руководители Федеральной резервной системы готовы обсуждать сворачивание стимулирующей политики, которая поддерживала ралли на рынке акций.
"Создается впечатление, что рынок будет находиться в состоянии покоя до тех пор, пока мы не получим более четкие данные по инфляции и перспективам роста, - говорит Сима Шах, главный стратег Principal Global Advisors. - На рынке нет никаких серьезных движущих сил, которые могли бы подтолкнуть его к значительному росту".
Темпы инфляции в США в последнее время значительно ускорились, обеспокоив некоторых инвесторов, тогда как президент Джо Байден настаивает на наращивании государственных расходов на триллионы долларов. При этом руководители ФРС по-прежнему считают, что ускорение роста цен имеет временный характер и обусловлено факторами, связанными со смягчением коронавирусных ограничений в США, такими как кратковременная нехватка рабочей силы и сырья.
В четверг Министерство труда должно опубликовать свежую статистику по инфляции, которую инвесторы тщательно изучат. До сих пор ФРС сигнализировала, что не собирается ужесточать денежно-кредитную политику, пока не будет достигнут существенный прогресс в восстановлении экономики после пандемии, однако признаки дальнейшего роста цен могут повлиять на мнение центробанка.
"С данного момента действия ФРС, связанные с политикой, станут сильнейшим драйвером для фондового рынка", - считает Чарли Рипли, старший инвестиционный аналитик Allianz Investment Management.
Повышение процентных ставок и перспектива усиления инфляции, которая может размыть стоимость активов с фиксированной доходностью, вынудили некоторых инвесторов продать гособлигации и купить активы, привязанные к восстановлению экономики.
Акции QTS Realty Trust подскочили на 21% после того, как Blackstone Group заключила сделку стоимостью примерно 6,7 млрд долларов по покупке этого оператора центров обработки данных и трансформации его в частную фирму. Акции Blackstone подорожали на 1,3%.
Фондовые управляющие также следят за волатильными акциями компаний, популярных в интернете. Бумаги AMC Entertainment Holdings добавили 15% после роста на прошлой неделе на 83%. Акции GameStop подорожали на 13,0%.
Доходность 10-летних американских бондов поднялась с пятничных 1,559% до 1,570%.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 добавил 0,2%.
В Азии торги акциями завершились разнонаправленно. Shanghai Composite поднялся на 0,2%, Nikkei 225 вырос на 0,3%, а Hang Seng потерял почти 0,5%.
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