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Биржи Азии 7 июня закрылись в основном ростом вслед за рынками США
11:47 07.06.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно в плюсе на фоне подъема на американских торговых площадках в конце предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2%, до 3599,54 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,3%, до 2413,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,5%, до 28787,28 пунктов, южнокорейский KOSPI - поднялся на 0,37%, до 3252,12 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,19%, до 7281,9 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,27%, до 29019,24 пункта.
Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что биржи США в пятницу закрылись ростом основных фондовых индексов на 0,5-1,5% на фоне публикации данных об уровне безработицы в стране. Данные с рынка труда США оказались неоднозначными - безработица снизилась до 5,8%, хотя ожидалось снижение до 5,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 559 тысяч, однако трейдеры ждали более существенного роста показателя.
Аналитики SMBC Nikko Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, отмечают, что поддержку японскому индексу Nikkei оказал подъем на рынках акции США на фоне надежд на то, что ФРС пока сохранит свою мягкую монетарную политику.
Кроме того, инвесторы обратили определенное внимание на статистику из Китая. Экспорт КНР в мае вырос на 27,9% в годовом выражении, а импорт - подскочил на 51,1%. При этом оба показателя оказались несколько ниже прогнозов аналитиков.
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