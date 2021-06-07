Основные биржевые индексы США выросли 4 июня на фоне статистики по безработице

Биржи США закрылись ростом основных фондовых индексов США на фоне публикации данных об уровне безработицы в стране, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,52%, до 34757,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,47%, до 13814,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,89%, до 4229,99 пункта.

В пятницу инвесторы обратили внимание на данные рынка труда в стране. Безработица в США в мае снизилась до 5,8% с уровня апреля в 6,1%, аналитики прогнозировали 5,9%. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 559 тысяч.

В последнее время на рынках существуют ожидания того, что вследствие постепенного восстановления экономики и ускорения инфляции регулятор может начать ужесточение своей политики раньше, чем ожидалось. Но старший экономист Aberdeen Standard Investments Джеймс Мак-Канн (James McCann) считает, что сегодняшние данные никак не повлияют на позицию Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"ФРС остается убежденной в том, что повышательное давление на цены долго не продлится, и это предполагает, что банковские ставки останутся неизменными до 2023 года, исключая какие-либо неприятные сюрпризы", - приводит слова Мак-Канна газета Wall Street Journal.