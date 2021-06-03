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Биржи Азии в основном растут 3 июня на ожиданиях по восстановлению экономики
08:26 03.06.2021 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг показывают в основном рост, инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики, продолжая ожидать данные по безработице США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.01 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,44% - до 3612,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,6%, до 2415,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index сокращался на 0,34% - до 29168 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,85% - до 3251,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,66%, до 7265,3 пункта, японский Nikkei 225 прибавлял 0,47%, до 29082 пунктов.
Трейдеры продолжают следить за реализацией программы вакцинации в регионе, что в совокупности с мерами поддержки экономики должно способствовать восстановлению экономической активности.
Инвесторы продолжают ожидать публикацию важной статистики по США: данных о безработице. Аналитики полагают, что уровень безработицы в мае сократился до 5,9% с 6,1% в апреле, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 650 тысяч (в апреле рост составлял 266 тысяч).
"Надеемся, что данные о безработице помогут прояснить позицию ФРС. А до тех пор рынку будет трудно найти реальное направление", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс старший стратег по мировым рынкам Wells Fargo Institute Самир Самана (Sameer Samana).
Внутренняя статистика региона не оказывает значительного давления на торги. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в мае снизился до 55,1 пункта с 56,3 пункта месяцем ранее. PMI услуг Японии в мае сократился до 46,5 пункта с 49,5 пункта в апреле. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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