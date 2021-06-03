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Фондовые рынки США 2 июня закрылись повышением на фоне резкого роста акций
07:51 03.06.2021 |
Основные американские индексы в среду закрылись повышением. Влияние на рынок продолжали оказывать опасения насчет последствий мощного восстановления экономики, в частности инфляции.
В последние дни котировки сохраняют волатильность. Инвесторы не могут определиться с выбором между бумагами растущих компаний и недооцененными акциями, поскольку это решение во многом зависит от того, как далеко зайдет восстановление экономики, и породит ли рост активности достаточную инфляцию, чтобы вынудить ФРС ужесточить денежно-кредитную политику.
Инвесторы продолжали сомневаться и в среду. В результате S&P 500 закрылся ростом на 6,08 пункта, или на 0,1%, на отметке 4208,12. В ходе торгов индекс то поднимался, то опускался ниже флэтовой линии.
Гораздо более активная динамика наблюдалась за границами основных индексов, в небольшой группе популярных среди индивидуальных инвесторов компаний, включая AMC Entertainment и BlackBerry. Акции этих фирм вновь поймали удачу после скачка ранее в этом году.
Опытные инвесторы и аналитики связывают подобные движения с последствиями решения ФРС накачать рынок ликвидностью в прошлом году, а также с появлением нового класса дерзких инвесторов, пришедших на рынок с появлением трейдерских приложений, урезавших комиссии до нуля и позволяющих вести фракционную торговлю.
"Подобные явления будут наблюдаться до тех пор, пока источник ликвидности не иссякнет", - считает Майкл Эйрон, главный стратег-аналитик State Street Global Advisors.
Он отмечает, что обеспокоенность сворачиванием ФРС количественного смягчения из-за инфляционного давления, вероятно, будет продолжать провоцировать волатильность в разных сегментах рынка, особенно в сегменте быстро растущих компаний.
"В ближайшие недели выйдут крайне благоприятные макроданные, которые укажут на факторы инфляционного давления, - говорит Уиллем Селс, мировой финансовый директор HSBC Private Bank. - Все больше и больше инвесторов начнут задаваться вопросом о том, продолжит ли ФРС придерживаться своей позиции или изменит ее, и это неизбежно приведет к волатильности ".
В Европе Stoxx Europe 600 вырос на 0,3%. Ключевые индексы Азии завершили торги разнонаправленно. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%, а гонконгский Hang Seng понизился на 0,6%. В материковом Китае Shanghai Composite потерял 0,8%.
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