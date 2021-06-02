Финансовые новости
- |
- 02.06.21
- |
- 08:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи Азии 2 июня торгуются без единой динамики вслед за США и на статистике
08:19 02.06.2021 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не показывают единого направления, инвесторы реагируют на динамику фондовых индексов США и внутреннюю статистику региона, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,69% - до 3599,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,95%, до 2406,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index сокращался на 0,59% - до 29319 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,01% - до 3222,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,94% - до 7210 пунктов, японский Nikkei 225 - поднимался на 0,39%, до 28925 пунктов.
Биржи Азии не получили единого направления на фоне слабой динамики американских фондовых индексов. Из трех основных индексов только промышленный Dow Jones (DJIA) показал рост, на 0,13%, а другие два закрылись незначительным снижением.
Инвесторы ожидают важную статистику по США в пятницу, в этот день будут опубликованы данные по безработице в стране в мае. Аналитики полагают, что уровень безработицы в отчетном месяце снизился до 5,9% с 6,1% в апреле, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 664 тысячи (в апреле рост составлял 266 тысяч). Такие данные являются одними из ключевых для Федрезерва при принятии решения о монетарной политике.
Инвесторы обращают внимание и на внутреннюю статистику по региону. Годовая инфляция в Южной Корее в мае ускорилась до 2,6% с 2,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Показатель при этом стал рекордным с апреля 2012 года, пишет газета Wall Street Journal. ВВП Австралии в первом квартале вырос на 1,1% в годовом выражении при прогнозе роста на 0,6%, в квартальном - на 1,8%, ожидался рост на 1,5%.
Трейдеры продолжают оценивать перспективы восстановления экономики на фоне продолжающейся вакцинации и масштабных мер поддержки. "Скорость восстановления мало похожа на то, что было после предыдущих спадов, что должно дать некоторую надежду на то, что будет меньше негативных последствий", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитиков RaboResearch.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Лето началось с укрепления гривни на межбанке, но на нее могут давить долговые выплаты Украины
ТОП-НОВОСТИ
|План «Б» для Байдена. Почему Зеленский уже не хочет в НАТО и Евросоюз
|Без следствия и изоляторов: что изменили и оставили в проекте реформы СБУ
|Сравнивать с худшим: Правда ли, что украинская экономика выходит из кризиса
|На межбанке 31 мая ощущалась минимальная активность из-за выходного в США, где сегодня был День поминовения
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 2 июня колеблется к иене и евро на статистике и ожиданиях по экономике
|Цена на золото 2 июня снижается на росте курса доллара
|Биржи Азии 2 июня торгуются без единой динамики вслед за США и на статистике
|Украина за 5 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов почти наполовину
|Гетманцев зарегистрировал законопроект о постепенном увеличении суммы гарантирования до 600 тыс. грн к 2023 году
|Фондовые индексы США 1 июня сдали позиции
|Лето началось с укрепления гривни на межбанке, но на нее могут давить долговые выплаты Украины
Это интересно
|Седан Toyota Mirai установил новый рекорд пробега на водороде
|Илон Маск объявил о строительстве океанского космодрома Deimos
|Мобильный Google Chrome научился работать со скриншотами
|Google признала в суде, что пользователям практически невозможно скрыть данные о местоположении
|Китайский корабль стыковался с будущей орбитальной станцией
|Илон Маск впервые показал новый космический корабль Starship SN16
|Камеру в салоне Tesla научили следить за водителями