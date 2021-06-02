Биржи Азии 2 июня торгуются без единой динамики вслед за США и на статистике

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не показывают единого направления, инвесторы реагируют на динамику фондовых индексов США и внутреннюю статистику региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.59 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,69% - до 3599,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,95%, до 2406,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index сокращался на 0,59% - до 29319 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,01% - до 3222,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,94% - до 7210 пунктов, японский Nikkei 225 - поднимался на 0,39%, до 28925 пунктов.

Биржи Азии не получили единого направления на фоне слабой динамики американских фондовых индексов. Из трех основных индексов только промышленный Dow Jones (DJIA) показал рост, на 0,13%, а другие два закрылись незначительным снижением.

Инвесторы ожидают важную статистику по США в пятницу, в этот день будут опубликованы данные по безработице в стране в мае. Аналитики полагают, что уровень безработицы в отчетном месяце снизился до 5,9% с 6,1% в апреле, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 664 тысячи (в апреле рост составлял 266 тысяч). Такие данные являются одними из ключевых для Федрезерва при принятии решения о монетарной политике.

Инвесторы обращают внимание и на внутреннюю статистику по региону. Годовая инфляция в Южной Корее в мае ускорилась до 2,6% с 2,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Показатель при этом стал рекордным с апреля 2012 года, пишет газета Wall Street Journal. ВВП Австралии в первом квартале вырос на 1,1% в годовом выражении при прогнозе роста на 0,6%, в квартальном - на 1,8%, ожидался рост на 1,5%.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы восстановления экономики на фоне продолжающейся вакцинации и масштабных мер поддержки. "Скорость восстановления мало похожа на то, что было после предыдущих спадов, что должно дать некоторую надежду на то, что будет меньше негативных последствий", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитиков RaboResearch.