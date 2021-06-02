Фондовые индексы США 1 июня сдали позиции

Американские фондовые индексы во вторник закрылись почти без изменений после того, как свежие данные показали, что производственная активность в США, несмотря на рост, продолжает испытывать влияние растущих цен на сырьевые товары, дефицита материалов и проблем на рынке труда.

После открытия первой в июне торговой сессии индексы начали расти, но затем перешли в отступление, растеряв завоевания. В результате S&P 500 закрылся снижением на 2,07 пункта (менее 0,1%) до 4202,04, а Nasdaq Composite упал на 12,26 пункта (0,1%) до 13736,48.

Dow Jones Industrial Average вырос на 45,86 пункта (0,1%) до 34575,31, что является третьим наивысшим значением индекса на закрытие торгов за всю его историю. В ходе сессии индекс потерял почти 320 захваченных ранее пунктов.

Инвесторы последнее время обретают все больше уверенности в том, что растущая инфляция не заставит центральные банки свернуть стимулирующие меры. Основные биржевые индексы вернулись к историческим максимумам. В мае рынки пошатнулись из-за данных, свидетельствующих о скачке инфляции в США. S&P 500 в пятницу завершил майские торги ростом уже четвертый месяц подряд.

"Рынок относительно спокойно относится к растущему инфляционному давлению, - сказал Брайан О'Райли, глава отдела рыночной стратегии Mediolanum International Funds. - Это по-прежнему рынок акций, ориентированный на ликвидность, который отмахивается от любых плохих новостей". Потенциальным катализатором дальнейшего роста он считает проект бюджета на 6 трлн долларов, предложенный президентом Байденом.

Тем не менее, на акции оказывают давление и другие факторы. Оценки стоимости некоторых компаний выглядят завышенными, особенно среди акций роста и технологических акций. Инвесторы все больше обеспокоены ростом цен на сырьевые товары, а также сбоями в цепочках поставок и неравномерным восстановлением рынка труда.

Во вторник Институт управления поставками сообщил, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) в производственном секторе США в мае вырос и составил 61,2 против 60,7 в апреле. Показатель превзошел ожидания аналитиков благодаря увеличению объема новых заказов. Однако отчет также показал, что сектор сталкивается с рекордно длительными сроками выполнения заказов, транспортными сбоями, нехваткой важнейших материалов и невыходами персонала на работу.

Сообщения о проблемах компаний с привлечением персонала одолевают рынки труда уже не одну неделю. В этой связи большой интерес для инвесторов будет представлять майский отчет по рынку труда США, публикация которого ожидается в пятницу. Этот отчет может оказаться критическим для Федеральной резервной системы, которая пытается наметить путь, который приведет ее к ужесточению денежно-кредитной политики. Апрельский отчет по рынку труда застал многих инвесторов и аналитиков врасплох, показав гораздо более низкие, чем ожидалось, темпы найма.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США во вторник повысилась с пятничных 1,592% до 1,613%. Она колеблется около отметки 1,6% с середины апреля.

В Европе Stoxx Europe 600 вырос на 0,7%. В Азии Shanghai Composite вырос на 0,3%, а японский Nikkei 225 потерял 0,2%.