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Биржи Азии 1 июня закрылись в основном ростом в ожидании статистики из США
12:38 01.06.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном ростом в ожидании статистики с рынка труда США, которая будет опубликована в конце недели, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3% - до 3624,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,4%, до 2429,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,08% - до 29468 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 0,56%, до 3203,92 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,27% - до 7142,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,16%, до 28814,34 пункта.
На этой неделе внимание мировых инвесторов обращено к США, где в конце недели будет опубликована майская статистика по занятости. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы в стране снизился в мае до 5,9% с 6,1% в апреле, а число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики выросло на 650 тысяч после роста на 266 тысяч месяцем ранее.
В то же время некоторое давление на биржи Японии оказала фиксация прибыли, отмечают аналитики. "Трудно открывать длинные позиции в ожидании данных по занятости в США", - сказал агентству Франс Пресс брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto).
Инвесторы обратили внимание и на внутреннюю статистику. Индекс деловой активности PMI в промышленности Китая, по данным делового издания Caixin, вырос до 52 пунктов в мае с 51,9 пункта в апреле, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя. В то же время индекс PMI в производственном секторе Японии в мае снизился до 53 пункта с 53,6 в апреле, хотя предварительные данные указывали на значение 52,5 пункта.
Кроме того, трейдеры отыгрывали решение центробанка Австралии, который ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,1%. Ставка находится на этой отметке с ноября 2020 года.
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