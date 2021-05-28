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Фондовые биржи Азии растут 28 мая на новостях из США
08:40 28.05.2021 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу поднимаются на ожидании восстановления экономики после новостей из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,01%, до 3609,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,23%, до 2404,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,65%, до 29301,25 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,92%, до 3194,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 на 1,17%, до 7178,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,14%, до 29160 пунктов.
Рынки ожидают, что президент США Джо Байден в ближайшие дни представит на рассмотрение конгрессу проект бюджета на следующий финансовый год на сумму в 6 триллионов долларов, о чем ранее писали СМИ. Такие перспективы поддерживают прогнозы восстановления экономики, что отражается и на торгах в Азии. Тем временем число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 22 мая снизилось до 406 тысяч при прогнозе в 425 тысяч.
Наиболее заметный рост демонстрирует японский индекс Nikkei 225.
"Сегодня японские акции поднимаются в цене, поскольку инвесторы реагируют на рост стоимости акций США, в то время как пара "доллар-иена" приближается к верхней границе уровня 109 (иен за доллар - ред.)", - приводит агентство Франс Пресс слова аналитиков Okasan Online Securities.
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