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Фондовые индексы США выросли 27 мая после данных по безработице
07:46 28.05.2021 |
Фондовые индексы США выросли в четверг после того, как число первичных заявок на пособие по безработице упало до нового минимума за период пандемии, став еще одним свидетельством возвращения экономики к жизни.
По итогам торгов Dow Jones Industrial Average вырос на 139 пунктов, или 0,4%, до 34462 на момент написания статьи. Индекс S&P 500 вырос на 0,1%. Nasdaq Composite снизился менее чем на 0,1%.
S&P 500 вырос на 0,2%, Nasdaq Composite набрал 0,6%, Dow Jones Industrial Average вырос менее чем на 0,1%.
На этой неделе фондовые индексы колеблются на фоне смягчения опасений насчет скачка инфляции и после заявлений руководителей ФРС о том, что в скором будущем они могут начать обсуждение корректировки программ покупки активов. Инвесторы внимательно следят за индикаторами экономической активности, чтобы оценить возможные сроки сворачивания денежно-кредитных стимулов.
Число первичных заявок на пособие по безработице за минувшую неделю составило 406 000, неделей ранее оно равнялось 444 000. Оно сократилось до нового минимума с начала пандемии благодаря дальнейшему улучшению ситуации на рынке труда, причем оказалось даже ниже, чем ожидали аналитики.
Заказы на товары длительного пользования за апрель сократились на 1,3%, тогда как экономисты в основном прогнозировали подъем. ВВП США за 1-й квартал, согласно второй оценке, вырос на 6,4%.
Инвесторы внимательно следят за акциями компаний, ставших популярными среди интернет-трейдеров. Бумаги AMC Entertainment выросли на 50%. Акции и GameStop колебались возле флэтовой линии.
Акции Ford Motor прибавили 5,7%. Они повышаются второй день подряд после того, как компания объявила, что к 2030 году 40% ее мирового парка автомобилей должны быть полностью электрическими. Акции Dollar Tree упали на 6,9%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросли до 1,609% с 1,572% в среду.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 повысился на 0,3%.
В Азии торги акциями завершились с разнонаправленной динамикой. Shanghai Composite прибавил 0,4%, Hang Seng опустился на 0,2%.
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