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Биржи Азии 27 мая торгуются разнонаправленно на внутренних новостях
08:39 27.05.2021 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают внутренние новости и ждут важной статистики из США.
По состоянию на 7.49 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,18% - до 3599,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,45%, до 2391,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снижался на 0,1%, до 29127,25 пункта. Южнокорейский KOSPI сокращался на 0,07% - до 3166,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,27% - до 7111,7 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,51% - до 28496 пунктов.
Инвесторы продолжают оценивать инфляционные риски, ожидая статистики по экономике США. Публикация ожидается позднее в четверг. Аналитики полагают, что оценка роста экономики страны в первом квартале будет улучшена до 6,5% с 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Инвесторы обратили внимание и на решение ЦБ Южной Кореи. Центробанк страны по итогам майского заседания ожидаемо сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне 0,5%. На этой отметке ставка находится с мая 2020 года. В текущем году регулятор ожидает роста ВВП страны на 4%, в следующем - на 3%.
Акции телекоммуникационной компании Xiaomi дорожают на 2% после публикации финансовой отчетности. В первом квартале ее выручка выросла в 1,5 раза, чистая прибыль - в 3,6 раза в годовом выражении. Компания также подтвердила, что власти США вывели ее из черного списка.
При этом в Японии сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом. В Токио, Осаке и еще восьми префектурах действует режим чрезвычайной ситуации из-за роста заболеваемости. Рынки опасаются, что режим ЧС может быть расширен.
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