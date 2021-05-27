Американские фондовые индексы выросли 26 мая

Американские фондовые индексы выросли в среду, так как инвесторы все уверены в том, что Федеральная резервная система и другие центральные банки продолжат поддерживать экономику, несмотря на кратковременный всплеск инфляции.

S&P 500 вырос на 0,2%, Nasdaq Composite набрал 0,6%, Dow Jones Industrial Average вырос менее чем на 0,1%.

Инвесторы были обеспокоены, что усиление инфляции вынудит ФРС ужесточить денежно-кредитную политику, которая в прошлом году помогла рынкам выйти из коронавирусного кризиса. Хотя в последние дни представители ФРС указали, что могут начать обсуждение сворачивания поддержки, они подчеркнули, что непосредственных планов изменения политики пока нет.

"Все эти сигналы со стороны ФРС указывают на то, что нет никакой спешки в плане ослабления потока ликвидности", - пояснил Саввас Савури, главный экономист Toscafund Asset Management.

Облегчение по поводу перспектив инфляции успокоило рынки, и индекс волатильности Cboe, также известный как VIX, в среду понизился до 18,22, минимума с начала мая.

Акции Urban Outfitters прибавили более 9% после того, как компания отчиталась о прибыли за последний квартал на фоне нормализации ситуации в розничной торговле. Бумаги Nordstrom упали на 9,7% после выхода разочаровывающей отчетности.

Акции Dick's Sporting Goods подорожали более чем на 14% - компания улучшила прогнозы по росту продаж и прибыли за текущий финансовый год. Акции Build-A-Bear Workshop набрали более 9% вслед за тем, как она отчиталась о резком повышении продаж за 1-й квартал.

Бумаги GameStop выросли на 13%, бумаги AMC Entertainment - на 16%. Недавно на сайте GameStop появилась новая страница с рекламой уникальных токенов, спровоцировав слухи о том, что компания намерена создать цифровые продукты, которыми смогут владеть пользователи.

Инвесторы внимательно следят за голосованием акционеров Exxon Mobil, которое может повлиять на будущую стратегию компании.

Биткоин подорожал примерно на 2,3% по сравнению с полуднем вторника. Торги криптовалютой в мае проходили волатильно, отчасти из-за опасений насчет того, что Китай может ужесточить регулирование.

Доходность 10-летних американских казначейских облигаций выросла до,1577% с 1,563% во вторник.

Доходность европейских гособлигаций снижалась. Доходность 10-летних голландских бондов опустилась ниже нуля, до -0,05%. Ранее в мае она впервые почти за два года вышла на позитивную территорию.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 закрылся практически без изменений.

В Азии ведущие индексы завершили торги с разнонаправленной динамикой. Shanghai Composite поднялся на 0,3%, а Kospi потерял 0,1%.

Резервный банк Новой Зеландии просигнализировал, что может повысить ключевую процентную ставку во второй половине этого года. Цены на новозеландские гособлигации резко снизились, а доходность 10-летних бондов повысилась с 1,789% днем ранее до 1,901%.