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Биржи Азии 26 мая не показывают единой динамики
08:26 26.05.2021 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются разнонаправленно на ослаблении инфляционных опасений рынков и вслед за США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29% - до 3591,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,18%, до 2377,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index - увеличивался на 0,62%, до 29129,64 пункта, южнокорейский KOSPI - сокращался на 0,19%, до 3165,35 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,06% - до 7110,7 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,35%, до 28653 пунктов.
Инфляционные опасения на рынках постепенно ослабевают, что поддерживает фондовые рынки АТР. Ранее представитель ФРС заявил, что регулятор ожидал ускорение инфляции США и изменение монетарной политики в связи с этим не рассматривается.
"Похоже, что инфляционисты уже могут быть готовы сдаться", - считает аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.
При этом некоторое снижение индексов США сдерживает рынки Азии. Так, основные американские фондовые индексы во вторник сократились в пределах 0,2% после роста ранее.
Теперь инвесторы ожидают макростатистику по США. Уже в четверг выйдет вторая оценка ВВП США за первый квартал. В конце апреля минторговли сообщило, что, согласно первой оценке, ВВП страны вырос на 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики полагают, что оценка будет улучшена до 6,5%.
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