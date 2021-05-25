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Биржи Азии растут 25 мая в пределах 1,6% вслед за США
08:31 25.05.2021 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник показывают рост в пределах 1,6% вслед за индексами Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,6% - до 3553,21 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,22%, до 2365,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index - также на 1,22%, до 28776,75 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,73%, до 3167,2 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,64% - до 7090,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,47%, до 28499 пунктов.
В понедельник основные американские фондовые индексы выросли на 0,5-1,4% на ослаблении инфляционных опасений. Самый заметный рост показал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ.
"Рынки США дали позитивный старт на этой неделе, поскольку ослабление опасений по инфляции поддержало технологический сектор", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Цзюн Жун (Yeap Jung Rong).
В результате на рынки возвращаются рисковые настроения: фондовые биржи поднимаются, в то время как более надежные доллар и золото дешевеют.
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