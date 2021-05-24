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Биржи Азии 24 мая закрылись в основном ростом на спаде коронавирусных опасений
11:58 24.05.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно в плюсе на фоне новостей из Японии, которые помогли ослабить опасения вокруг распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3%, до 3496,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 2337,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,2%, до 28412,26 пункта, а южнокорейский KOSPI - на 0,38%, до 3144,3 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,22%, до 7045,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,17%, до 28364,61 пункта.
Трейдеры с оптимизмом восприняли новости по вакцинации от коронавируса из Японии. Так, компания Johnson&Johnson и японское подразделение компании Janssen Pharma подали в понедельник заявку на сертификацию своей вакцины от коронавируса в Японии. Кроме того, в Токио и Осаке в понедельник открылись центры крупномасштабной вакцинации при поддержке сил самообороны.
"Открытие центров массовой вакцинации является позитивной новостью, поскольку инвесторы обеспокоены медленным продвижением программы вакцинации в Японии", - сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).
Между тем, рост на фондовых рынках ограничен на фоне сохранения опасений вокруг инфляции в США, из-за которой ФРС может начать ужесточение монетарной политики раньше, чем изначально ожидалось.
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