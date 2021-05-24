Американские биржи 21 мая закрылись разнонаправленно

Биржевые индексы США закрылись разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA поднялся на 0,36% до 34207,84 пункта, индекс общего рынка S&P снизился, но лишь номинально - на 0,08% до 4155,86 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,48% до 13470,99 пункта.

Инвесторы отыгрывают данные рынка труда. Так, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле снизилось на 2,7% по сравнению с показателем марта - до 5,85 миллиона. Аналитики, напротив, ожидали рост этого показателя до 6,06 миллиона.

Открылись же ростом биржи на других макроданных. Композитный индекс деловой активности (PMI) в США, по предварительной оценке, вырос до 68,1 пункта против 63,5 пункта в апреле. PMI в производственном секторе и в сфере услуг также выросли в отчетном месяце - до 61,5 и 70,1 пункта соответственно.

Аналитик Spartan Питер Кардильо (Peter Cardillo), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, также отметил, что сохранению положительной динамики способствует и то, что инвесторы успокоились в отношении возможности ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Опубликованный в среду протокол апрельского заседания Федрезерва показал, что некоторые представители регулятора заявили о желании начать обсуждение плана сокращения масштабной программы покупки активов ФРС на одном из будущих заседании, что было негативно воспринято рынками.