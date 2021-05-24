Финансовые новости
- |
- 24.05.21
- |
- 13:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Американские биржи 21 мая закрылись разнонаправленно
07:48 24.05.2021 |
Биржевые индексы США закрылись разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA поднялся на 0,36% до 34207,84 пункта, индекс общего рынка S&P снизился, но лишь номинально - на 0,08% до 4155,86 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,48% до 13470,99 пункта.
Инвесторы отыгрывают данные рынка труда. Так, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле снизилось на 2,7% по сравнению с показателем марта - до 5,85 миллиона. Аналитики, напротив, ожидали рост этого показателя до 6,06 миллиона.
Открылись же ростом биржи на других макроданных. Композитный индекс деловой активности (PMI) в США, по предварительной оценке, вырос до 68,1 пункта против 63,5 пункта в апреле. PMI в производственном секторе и в сфере услуг также выросли в отчетном месяце - до 61,5 и 70,1 пункта соответственно.
Аналитик Spartan Питер Кардильо (Peter Cardillo), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, также отметил, что сохранению положительной динамики способствует и то, что инвесторы успокоились в отношении возможности ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Опубликованный в среду протокол апрельского заседания Федрезерва показал, что некоторые представители регулятора заявили о желании начать обсуждение плана сокращения масштабной программы покупки активов ФРС на одном из будущих заседании, что было негативно воспринято рынками.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. В Украине разработана серия активных головок самонаведения для новых ЗРК
|Особенности «военных сборов» в ОРДЛО
|Почему подешевел доллар на межбанке 21 мая и что будет с курсом гривны на следующей неделе
|Игра в правительство. Когда Любченко сменит Шмыгаля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 24 мая повышен на 3,66 коп до 27,4262 грн/$1
|Биржи Азии 24 мая закрылись в основном ростом на спаде коронавирусных опасений
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.05.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.05.21
|Остаток средств на корсчетах банков 24.05.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 21.05.2021
Это интересно
|Представлен смартфон Nubia Z30 Pro с тремя 64-Мп камерами, 120-Вт зарядкой и ценой от $780
|571 л.с. и 482 км без подзарядки: у Ford F-150 появилась электрическая версия
|Гибридный BMW X5 оснастят экологичными шинами
|Первый космический турист Blue Origin заплатит за полёт не менее $2,8 млн
|Смартфоны на Android получили функции пультов для Android TV
|Google пообещала представить универсальный квантовый компьютер к 2029 году
|Интенсивность DDoS-атак за год возросла практически на треть