Биржи Азии в основном снижаются 21 мая после недели роста

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном опускаются, с начала недели индексы в целом показывают рост на ожиданиях восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,45% - до 3491,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,2%, до 2325,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index - опускался на 0,06%, до 28375 пунктов, южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,3% - до 3152,87 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,04% - до 7022,3 пункта, японский Nikkei 225 - увеличивался на 0,76%, до 28312 пунктов.

С начала недели азиатские индексы выросли, некоторые рынки (китайский Shenzhen Composite, гонконгский Hang Seng и японский Nikkei 225) показали рост на 0,9-1,4%, остальные завершают неделю незначительным увеличением.

Биржи региона поддерживали ожидания восстановления экономики и динамика американских фондовых индексов. При этом по итогам недели из американских индексов рост показал высокотехнологичный NASDAQ - на 0,8%.

"В целом мы еще наблюдаем некоторую склонность к риску", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика UBS Chief Investment Office Адриана Цюрхера (Adrian Zuercher). Эксперт отмечает, что продолжение вакцинации и открытие экономик должны поддерживать фондовые рынки.

Инвесторы также обратили внимание на внутреннюю статистику. Так, годовая дефляция в Японии в апреле составила 0,4% против дефляции марта в 0,2%. В месячном выражении цены снизились на 0,4%. В марте был зафиксирован рост на 0,2%.