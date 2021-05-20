Финансовые новости
- |
- 20.05.21
- |
- 10:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые индексы США снизились 19 мая на распродаже рискованных активов
07:51 20.05.2021 |
Американские фондовые индекс в среду снизились вместе с ценами на сырьевые товары, зарубежными индексами и биткоином. Спрос инвесторов на рискованные активы ослаб.
Dow Jones Industrial Average в течение дня терял 587 пунктов, однако затем частично сократил потери до приблизительно 150 пунктов, тогда как другие рынки тоже стабилизировались.
Ускорение инфляции вынудило некоторых инвесторов задуматься о том, когда центробанк свернет программы покупки облигаций и повысит процентные ставки. Хотя представители ФРС утверждают, что экономика пока восстанавливается и нуждается в стимулирующих мерах, некоторые руководители центрального банка на текущей неделе заявляли о готовности при необходимости внести изменения в денежно-кредитную политику.
Согласно опубликованным в среду протоколам апрельского заседания ФРС, ряд руководителей считают необходимым в рамках будущих заседаний начать обсуждения плана по сворачиванию масштабной программы покупки активов, реализуемой центральным банком.
Dow Jones Industrial Average снизился на 164,62 пункта, или на 0,5%, до 33896,04 пункта, S&P 500 упал на 12,15 пункта, или на 0,3%, до 4115,68 пункта, а Nasdaq Composite опустился на 3,90 пункта, или менее чем на 0,1%, до 13299,74 пункта.
"Ключевым драйвером сейчас выступают центробанки", - полагает Надеж Дюфосс, директор Candriam по стратегии смешанных классов активов.
В этот период, по мнению Дюфосс, фондовые индексы могут быть волатильны и скорректироваться на 10%. Однако, как она добавила, рынок получает поддержку от сильного роста корпоративных финансовых показателей и признаков высокой эффективности вакцин от коронавируса. Во вторник S&P 500 закрылся всего на 2,8% ниже рекордного максимума, несмотря на снижение по итогам пяти из последних семи сессий.
Доходность гособлигаций США выросла до верхней границы недавнего диапазона из-за того, что руководители ФРС начали говорить о сворачивании покупок активов. Доходность 10-летних бумаг США выросла до 1,680% против 1,641% во вторник. Комментарии представителей центрального банка удивили инвесторов, поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл в рамках пресс-конференции по итогам заседания в прошлом месяце не упоминал о таких дискуссиях.
Рынки капитала быстро росли больше года в связи с надеждами на то, что экономический рост впоследствии вернется к докризисным темпам. Экономические данные указывают на восстановление экономики, однако участники рынков рассчитывали на еще более агрессивный рост. По словам Майкла Гайеда, портфельного управляющего и автора новостной рассылки Lead-Lag Report, эта ситуация начинает кардинально меняться.
"Рынок начинает осознавать, что покупки благодаря идее рефляции зашли, вероятно, слишком далеко, - пояснил Гайед. - Ситуация может оказаться неприятной".
Биткоин, по данным CoinDesk, в среду падал на 30,0%, до 30 201,96 доллара, однако затем восстановился и на момент написания статьи торговался в районе 39 580 долларов. В прошлом месяце криптовалюта достигала максимума на отметке 64 829 долларов.
Фьючерсы на West Texas Intermediate, основной сорт американской нефти, упали на 3,3% до 63,36 доллара за баррель. Правительственные данные, указавшие на рост запасов сырой нефти на прошлой неделе, опасения насчет увеличения предложения из-з атомного соглашения между США и Ираном и укрепление доллара сегодня также давят на нефтегазовые рынки, как отмечают аналитики. Стабильный курс американской валюты увеличивает стоимость сырьевых товаров, деноминированных в долларах, для зарубежных покупателей.
Между тем бумаги Target подорожали на 6,1% после того, как ретейлер отчитался о высоких квартальных показателях и резком росте посещаемости магазинов.
Акции Take-Two Interactive Software подросли примерно на 7,0%. Компания, владеющая франшизой видеоигр Grand Theft Auto, отчиталась о более высоких, чем ожидалось, квартальных результатах.
На мировых рынках акций в основном наблюдался спад. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,5% под давлением акций горнорудных, нефтегазовых и технологических компаний.
Китайский индекс Shanghai Composite за день понизился на 0,5%, а японский индекс Nikkei 225 потерял 1,3%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Казначеи уверены, что львиная часть продажи валюты под уплату налогов уже прошла
|«Минск» вместо «Нормандии». Как Путин испортил Зеленскому праздничную пресс-конференцию
|Сам себя похитил? Чем опасно дело Чауса для Зеленского
|Виталий Бала: Обыск в доме, где живет Кличко, дал ему козырь в противостоянии с Банковой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Остаток средств на корсчетах банков 20.05.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 19.05.2021
|Цена на золото 20 мая умеренно снижается
|Доллар слабеет 20 мая после публикации протокола ФРС США
|Фондовые биржи Азии 20 мая торгуются без единой динамики
|Рада отменила мораторий на штрафы по кредитам для жителей территорий АТО/ООС
Это интересно
|Илон Маск: Завод Tesla в Германии заработает в 2021 году
|Hyundai Nexo установил мировой рекорд дальности хода для машин на водороде
|Спутниковый интернет Илона Маска ускорился более чем в пять раз с начала года
|Toyota придумала, как уберечься от кражи катализаторов
|Porsche запустила программу глубокой персонализации автомобилей
|Представлен Sharp Aquos R6 – первый в мире смартфон с дюймовым датчиком изображения
|Группировка Starlink спутникового интернета Илона Маска насчитывает уже более 1600 аппаратов