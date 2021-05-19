Фондовые биржи Азии в основном снижаются 19 мая вслед за США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном опускаются, следуя динамике бирж США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.01 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,41%, до 3514,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,28%, до 2330,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - падал на 2,01%, до 6924,1 пункта, японский Nikkei 225 - опускался на 1,69%, до 27927 пунктов.

Биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты из-за выходного дня. По итогам торгов вторника гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,58%, до 28589 пунктов, а южнокорейский KOSPI поднялся на 1,23%, до 3173,05 пункта.

Биржи Азии следуют динамике бирж США, где основные фондовые индексы снизились накануне вследствие продолжающегося ожидания "досрочного" ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) в качестве ответа на всплеск инфляции в стране.

"Основные индексы США завершили день снижением, поскольку инвесторы несколько отвернулись от риска перед публикацией протокола ФРС, который ожидается позднее в течение дня", - прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс рыночный стратег IG в Сингапуре Ип Цзюн Жун (Yeap Jung Rong).

В документе ФРС рынки надеются найти комментарии регулятора о его планах.