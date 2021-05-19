Фондовые индексы США снизились 18 мая

Американские фондовые индексы во вторник снизились в связи с падением акций компаний, которые в значительной степени зависят от экономической ситуации.

Среди лидеров падения в составе S&P 500 оказались акции банков, промышленных и нефтегазовых компаний, а также производителей материалов. Все четыре сектора упали более чем на 1,0%. В последние несколько сессий инвесторы стремились приобретать бумаги таких компаний, поскольку считали, что они больше выиграют от смягчения коронавирусных ограничений и оживления экономической активности, чем акции технологический компаний, которые более чувствительны к ускорению инфляции.

Dow Jones Industrial Average снизился на 267,13 пункта, или на 0,8%, до 34060,66 пункта, S&P 500 опустился на 35,46 пункта, или на 0,9%, до 4127,83 пункта, а Nasdaq Composite упал на 75,41 пункта, или на 0,6%, до 13303,64 пункта.

В последние сессии торги на рынках акций проходили волатильно из-за давления инфляционных опасений на настроения. Инвесторы столкнулись с рядом неизвестных факторов, например, вопросом о том, будет ли рост цен временным или же более устойчивым, а также повысит ли ФРС процентные ставки раньше, чем ожидалось.

"Главным всегда был риск того, что центробанки начнут сворачивать поддержку раньше, чем все ожидают", - пояснил Брайан О'Райли, директор Mediolanum International Funds по рыночной стратегии.

Инфляция в пределах 2%-4% может быть "идеальной" для акций, полагает О'Райли. Восстановление экономики, стимулирующее рост инфляции, вероятно, продолжит поддерживать акции компаний, чувствительных к возобновлению экономической деятельности, включая банки, туристические и досуговые фирмы. Однако, по словам эксперта, компании с надежным балансом и способностью повышать цены, например фармацевтические или производители товаров повседневного спроса, также должны преуспеть.

"Инфляция не обязательно гибельна для акций, но всегда есть победители и проигравшие в плане того, кто лучше сможет перенести эту инфляцию на потребителей", - добавил О'Райли.

Хотя технологический сектор сильнее всего пострадал от опасений насчет роста инфляции, некоторые инвесторы рассматривают недавний откат как возможность купить бумаги быстро развивающихся компаний.

"В технологическом секторе до сих пор есть компании, которые кажутся очень дешевыми, - отметила Джейн Шумейк, управляющий клиентскими портфелями в Janus Henderson Investors. - Если вы верите в то, что долгосрочные тренды продолжат поддерживать эти компании, вам стоит задуматься о покупке".

Акции AT&T упали на 5,8%, продолжая снижаться после сделки с Discovery по объединению их медийных активов в новую публичную компанию.

Бумаги Macy's подешевели примерно на 0,4% после того, как ее прибыль за 1-й квартал превзошла ожидания. Акции Walmart набрали 2,2% после того, как ретейлер улучшил прогнозы на год. Акции Home Depot опустились на 1,0% после того, как ее прибыль превзошла ожидания.

В рамках этого сезона отчетности котировки акций сдержанно реагировали на финансовые результаты компаний, отметил Росс Мэйфилд, инвестиционный стратег-аналитик Baird.

"Сезон отчетности был очень сильным, однако реакция котировок была противоречивой на протяжении одного-двух дней после существенного превышения прогнозов, - заявил он. - Я думаю, что с точки зрения инвесторов все это воспринимается как обилие позитивных новостей, которые уже учтены в цене акций, поэтому мы и наблюдаем такую сдержанную динамику".

Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 1,641% с 1,639% в понедельник.

Баррель нефти марки Brent подешевел на 1,1% до 68,71 доллара. Котировки этого сорта нефти во вторник превышали отметку 70 долларов во второй раз с начала пандемии коронавируса, поскольку инвесторы надеялись на повышение спроса на топливо.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,2%. Британский FTSE 100 набрал менее 0,1% после выхода макроданных, которые показали, что безработица в Великобритании в апреле снизилась.

Торги на азиатских рынках завершились в плюсе. Nikkei 225 поднялся на 2,1%, Hang Seng - на 1,4%. Тайваньский Taiex подскочил на 5,2%. Китайский Shanghai Composite добавил 0,3%.