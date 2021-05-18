S&P Dow Jones оштрафована SEC на $9 млн за недостатки в контроле индекса волатильности

Индексный провайдер S&P Dow Jones Indices LLC заплатит штраф в размере $9 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), связанных с недостатками при публикации компанией рассчитываемого ею индикатора волатильности фондового рынка.

Эти недостатки привели к крупным потерям держателей ценных бумаг, привязанных к динамике индекса, которые были выпущены Credit Suisse Group AG и торговались под тикером "XIV".

Речь идет об S&P 500 VIX Short Term Futures Index, рассчитываемом на основе фьючерсов на индикатор волатильности CBOE (VIX). В феврале 2018 года, когда фондовый индекс S&P 500 резко упал, а VIX подскочил на рекордные 115%, значение S&P 500 VIX оставалось неизменным в течение часа благодаря срабатыванию функции "Auto Hold". В результате запуска функции, который происходил каждый раз, когда значение индикатора преодолевало определенные отметки, пользователям демонстрировалось последнее до ее срабатывания значение индекса.

В SEC отмечают, что персонал S&P Dow Jones не отключил функцию "Auto Hold", хотя мог это сделать, в результате чего в течение часа значение индекса оставалось неизменным, хотя должно было отражать динамику фьючерсов на VIX.

Запаздывание обновления данных привело к 96%-ному падению стоимости XIV, убытки инвесторов в связи с этим оцениваются в $1,8 млрд.

В заявлении SEC говорится, что Credit Suisse, как эмитент XIV, пользовался информацией относительно S&P 500 VIX, которую раскрывала S&P Dow Jones Indices. При этом о наличии функции "Auto Hold" индексный провайдер никогда публично не сообщал.

"Индексные провайдеры играют важную роль на финансовых рынках, - отмечается в заявлении SEC. - Когда они дают разрешение на выпуск ценных бумаг, привязанных к индексам, как это было в случае S&P Dow Jones Indices, они должны обеспечить раскрытие информации о ключевых характеристиках своих продуктов, а также обеспечить аккуратную публикацию значений индикаторов в режиме реального времени".

S&P согласилась выплатить штраф, не признав, но и не отрицая допущенные нарушения.