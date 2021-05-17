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Фондовые биржи Азии в основном растут 17 мая после выхода китайской статистики
08:39 17.05.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном поднимаются, в то время как инвесторы оценивают макроэкономическую статистику из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,02%, до 3526,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,56%, до 2329,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,54%, до 28162,5 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,55%, до 3135,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднимался на 0,29%, до 7034,7 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшался на 1,12%, до 27771 пункта.
Ранее в Китае были опубликованы новые макроданные. Так, промышленное производство в стране в апреле выросло на 9,8% в годовом выражении, при этом объем розничных продаж потребительских товаров подскочил на 17,7%. Второй показатель оказался ниже ожидаемых 24,9%, но по-прежнему достаточно высоким по сравнению с началом года.
Тем временем основные американские индексы заметно поднялись в пятницу, что также повляило на торги в Азии. Внимание трейдеров было сосредоточено на реакции Федеральной резервной системы на всплеск роста потребительских цен. Годовая инфляция в США по итогам апреля стала рекордной с 2008 года. Ранее регулятор заявлял, что ожидает временного ускорения инфляции, но это не будет причиной для сворачивания "мер поддержки" экономики, поэтому инвесторы с нетерпением ждут протокола последнего заседания Федрезерва, который выйдет на днях.
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