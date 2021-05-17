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Американские индексы завершили торги 14 мая ростом
07:45 17.05.2021 |
Основные фондовые индексы США завершили неделю ростом, свидетельствуют данные на закрытии торгов.
Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 1,06%, до 34382,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,32%, до 13429,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,49%, до 4173,85 пункта.
Несмотря на слабую статистику по объему розничных продаж рынки росли в течение дня поскольку в начале недели индексы заметно опустились на ожиданиях по инфляции, которая стала рекордной с 2008 года.
До открытия рынков были опубликованы данные по розничным продажам и промышленному производству в США в апреле. Объем розничных продаж, согласно официальным данным, не изменился к марту, месяцем ранее был зафиксирован рост на 10,7%.
Промпроизводство при этом увеличилось на 0,7% в месячном выражении, аналитики полагали, что показатель увеличился на 1%. В марте рост составлял 2,4% к февралю. Несмотря на слабую статистику, рынки растут, поскольку в начале недели индексы заметно опустились на ожиданиях по инфляции, которая стала рекордной с 2008 года.
На предстоящей неделе будет опубликован протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трейдеры будут обращать внимание на комментарии регулятора по дальнейшим планам касательно денежно-кредитной политики, особенно после данных о рекордной за много лет инфляции. Сам регулятор неоднократно заявлял, что краткосрочный всплеск инфляции не будет сигналом к повышению ставки.
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