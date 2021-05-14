Фондовые индексы США 13 мая резко выросли после трех дней снижения пунктов

Американские фондовые индексы в четверг резко выросли, сократив потери после самого сильного трехдневного падения с конца октября.

Динамика четверга стала полной противоположностью той, с которой началась неделя. Ранее признаки того, что инфляция может расти быстрее, чем ожидалось, насторожили инвесторов и оказали давление на акции в самых дорогих сегментах рынка. Данные, опубликованные на этой неделе, указали на рост потребительских цен в апреле, а отдельный сегодняшний отчет показал, что цены производителей продемонстрировали самый большой годовой скачок с 2010 года, когда Статистическое управление Министерства труда США начало отслеживать эти данные.

Основной страх инвесторов перед инфляцией заключается в том, что она может снизить маржу прибыли компаний и заставить Федеральную резервную систему свернуть свою мягкую денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось. Но до сих пор чиновники центрального банка говорили, что скачок инфляции будет временным. Один из руководителей ФРС в среду заявил, что для того, чтобы центральный банк начал сворачивать свою политику, потребуется больше данных.

Индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 433,79 пункта, или 1,3%, до 34021,45 пункта. S&P 500 вырос на 49,46 пункта, или 1,2%, до 4112,50 пункта. Nasdaq Composite повысился на 93,31 пункта, или 0,7%, до 13124,99 пункта.

Рост возглавили акции технологических компаний, которые были одними из аутсайдеров в ходе падения рынка в начале недели. Акции Facebook выросли на 0,9%, а Alphabet - на 1,3%.

"Рыночные спады - удачное время для покупки акций технологических компаний. Для многих инвесторов это возможность приобрести дорогие бумаги с небольшой скидкой, - говорит Салман Байг, менеджер по диверсифицированным инвестициям в Unigestion. - Люди ищут, где переждать бурю".

Двайфор Эванс, директор State Street Global Markets по макроэкономической стратегии в АТР, пояснил, что рост потребительских цен в США в апреле на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вызвал споры насчет того, является ли "инфляция в действительности более насущной проблемой, чем нас убеждали ранее, и придется ли ФРС быть более агрессивной".

Еще одним признаком того, что экономика начинает нагреваться, стали опубликованные в четверг данные о том, что число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе упало до нового минимума с начала пандемии. Число обращений за пособием по безработице значительно снизилось в последние месяцы, хотя по-прежнему более чем в два раза превышает уровень, наблюдавшийся весной прошлого года, до начала пандемии.

Компания McDonald's заявила, что в течение следующих нескольких месяцев повысит зарплату более чем 36 500 работникам с почасовой оплатой труда в среднем на 10%. Так компания реагирует на нехватку работников по всей территории США. Акции компании выросли на 0,9%.

Рынок казначейских облигаций США успокоился после четырех дней распродаж подряд, что отражает снижение обеспокоенности по поводу инфляционного давления. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 1,666% с 1,693% в среду.

Биткоин упал болеена 11% до 48 600 долларов, как показывают данные CoinDesk. Генеральный директор Tesla Илон Маск в среду заявил, что его компания временно прекратила принимать эту криптовалюту в качестве платы за автомобили из-за высоких затрат электроэнергии при майнинге и негативного влияния на окружающую среду. Ранее биткоин опускался в цене до 46 294,72 доллара, минимальной отметки с 1 марта.

Сырьевые рынки в целом снизились. Американская нефть марки WTI упала в цене на 3,4% до 63,82 доллара за баррель после того, как владелец трубопровода Colonial Pipeline заявил в среду, что начал возобновлять операции после кибератаки. Она привела к отключению этого основного топливопровода, обслуживающего Восточное побережье.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 опустился на 0,1%.

Азиатские фондовые рынки сегодня последовали вниз вслед за американскими индексами. Гонконгский Hang Seng по итогам сессии снизился на 1,8%. Индексы Южной Кореи, Японии, Австралии и континентального Китая также откатились. Тайваньский индекс Taiex потерял 1,5% и вышел на территорию коррекции. Предыдущие три дня он также завершил в минусе.

На Токийской бирже акции SoftBank Group потеряли более 7%, хотя инвестор в технологический сектор вчера отчитался о рекордной для японских компаний годовой прибыли. В заметке для клиентов аналитик Jefferies Атул Гоял указал, что разочарован тем, что компания не представила новый план выкупа акций после того, как SoftBank завершила предыдущую программу покупки собственных бумаг на 23 млрд долларов.