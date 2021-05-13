Фондовые биржи Азии 13 мая закрылись в минусе на пессимизме США

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга снижением на фоне статистики по инфляции из США, которая оказалась хуже прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,6% - до 3429,54 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,81%, до 2253,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,81%, до 27718,67 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,25% - до 3122,11 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,88%, до 6982,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,49%, до 27448,01 пункта.

Мировые инвесторы с пессимизмом восприняли неожиданный скачок годовой инфляции в США - в апреле она ускорилась до максимума с 2008 года в 4,2% с 2,6% в марте. На этом фоне американские биржи в четверг закрылись падением на 2-2,7%.

Трейдеров интересует реакция ФРС США для сдерживания роста потребительских цен в стране. "Кажется, что рынки немного потеряли уверенность в контроле ФРС над инфляцией. Я не думаю, что беспокойство вызывает именно уровень, я думаю, что это опасения относительно того, не собирается ли ФРС слишком долго ждать, чтобы решить вопрос инфляции", - сказала агентству Блумберг главный рыночный стратег Crossmark Global Investments Виктория Фернандес (Victoria Fernandez).