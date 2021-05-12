Биржи Азии 12 мая закрылись разнонаправленно

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды без единой динамики в ожидании статистики по инфляции из США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,6% - до 3462,75 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,9%, до 2271,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,78%, до 28231,04 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,49% - до 3161,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,73%, до 7044,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,61%, до 28147,51 пункта.

В центре внимания мировых рынков находятся ожидания статистики из США, которая является крупнейшей мировой экономикой. Позднее в среду в стране будет опубликована статистика по годовой инфляции за апрель. По прогнозам аналитиков, показатель ускорился до максимума с 2011 года в 3,6% с 2,6% в марте. Трейдеров беспокоит риск ускорения инфляции, из-за которой ФРС США может повысить базовую ставку раньше, чем ожидалось. "Все дело в инфляционных ожиданиях", - сказала агентству Блумберг аналитик TD Securities Прия Мисра (Priya Misra). Эксперт ожидает, что инфляция в США будет повышенной в течение некоторого времени.

Трейдеры также обратили определенное внимание на внутренние корпоративные новости. Так, как сообщили СМИ, власти США согласились вывести китайскую телекоммуникационную компанию Xiaomi из черного списка, ограничивающего инвестиции в компанию. Акции Xiaomi выросли в цене на 6,1% по итогам торгов в Гонконге в среду.

Кроме того, японский автоконцерн Toyota Motor сообщил, что чистая прибыль по итогам 2020-2021 финансового года (завершился 31 марта) выросла на 10,2%, составив 2,245 триллиона иен (20,6 миллиарда долларов). Акции компании подорожали на 2,2% по итогам торгов.