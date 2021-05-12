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Фондовые индексы США упали 11 мая на фоне опасений относительно инфляции
07:57 12.05.2021 |
Инвесторы по всему миру отказывались от позиций на рынке акций. Распродажа бумаг технологического сектора распространилась на другие части рынка, и ключевые индексы США упали второй день подряд.
Dow Jones Industrial Average упал на 473,66 пункта, или 1,4%, до 34269,16 пункта. Nasdaq Composite упал на 12,43 пункта, или 0,1%, до 13389,43 пункта. S&P 500 упал на 36,33 пункта, или 0,9%, до 4152,10 пункта.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,623% с 1,601% в понедельник.
Индекс волатильности Cboe, или VIX, рос. Этот индекс страхов Уолл-стрит в ходе торгов вторника достиг 23,73 пункта, максимума с 10 марта.
Инвесторы делают ставку на то, что инфляция в ближайшие месяцы с большой долей вероятности значительно усилится ввиду отложенных расходов, узких мест в цепочках поставок и скачка цен на сырье. Резкое и устойчивое увеличение инфляции негативно повлияет на отдачу от активов с фиксированной доходностью и на акции, оценки которых зависят от будущей прибыли.
"Сейчас все думают об инфляции, и она провоцирует значительную неопределенность, - заметил Питер Лангас, главный портфельный стратег Bessemer Trust. - Вопрос в том, как на это отреагирует ФРС".
Инвесторы в последнее время все больше беспокоятся насчет признаков усиления инфляции, и многие фондовые управляющие стали сокращать позиции в технологическом секторе.
Во вторник распродажа перекинулась и на акции компаний, более чувствительных к состоянию Exxon Mobil экономики. Снижлись все 11 секторов S&P 500. Акции Occidental Petroleum упали на 79%, акции Exxon Mobil - на 3,2%. Акции Royal Caribbean упали на 3,2%.
Акции Alphabet, Apple и Microsoft также снижались. Бумаги Tesla потеряли в цене 1,9%, а Intel - 1,7%.
Акции Novavax обвалились на 14%. Компания сообщила об отсрочке планов подачи заявки на одобрение вакцины от Covid-19.
Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 упал на 2%.
В Гонконге Hang Seng упал на 2%. В Японии Nikkei 225 потерял 3,1%, а в Южной Корее Kospi просел на 1,2%.
Как показали свежие данные, рост цен производителей в Китае в апреле был самым сильным за три с половиной года, и это вызвало дополнительные опасения насчет распространения инфляционного давления в мире.
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