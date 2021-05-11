Фондовые биржи Азии снижаются 11 мая вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,27% - до 3418,89 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,46%, до 2233,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index падал на 2,34%, до 27926,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,4%, до 3202,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 1,13%, до 7091,8 пункта. Японский Nikkei 225 падал на 3,3% - до 28545 пунктов.

Азиатские фондовые биржи демонстрируют во вторник негативную динамику на фоне снижения цен на американские акции, которые оказались под влиянием слабой статистики с рынка труда США. Так, безработица в стране в апреле выросла до 6,1% с мартовских 6% вместо ожидавшегося снижения.

По словам брокеров China Fortune Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, убытки не обязательно могут сигнализировать об окончании восстановления экономики, начавшегося в понедельник, поскольку объем торгов остается высоким.

Однако падение на китайском рынке акций сдерживают ранее опубликованные статданные по стране, согласно которым индекс потребительских цен (CPI) - основной показатель инфляции - в апреле вырос на 0,9% в годовом выражении, что оказалось несколько ниже ожиданий аналитиков. Эксперты прогнозировали рост показателя на 1,0%.