Рынки акций Азии заканчивают неделю на оптимистичной ноте

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу растут вслед за подъемом американского рынка акций днем ранее и на фоне оптимизма относительно восстановления мировой экономики.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 мск увеличился на 0,1%, несмотря на то, что власти страны хотят продлить режим чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 до конца мая.

В число лидеров роста котировок входят акции производителей черных и цветных металлов, включая Nippon Steel (+6,2%), Toho Zinc Co. (+4,9%), Pacific Metals Co. (+4,5%), Kobe Steel Ltd. (+4,3%) и JFE Holdings (+3,7%).

Стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group осталась на уровне предыдущего закрытия, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - снизилась на 0,8% и производителя потребительской электроники Sony - на 1,8%.

. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 мск вырос на 0,04%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%.

Китай в апреле увеличил импорт на 43,1% относительно того же месяца прошлого года - до $221,07 млрд, что стало максимальным повышением за 10 лет. Объем экспорта вырос на 32,3% - до $263,92 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ).

Эксперты в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 42,5%, второго - на 24,1%, сообщает Trading Economics. В марте они повысились соответственно на 38,1% и 30,6%.

Рост объемов внешней торговли обусловлен как сохранением сильного глобального спроса, так и высокими ценами на сырье.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в апреле достиг максимума за четыре месяца. Индикатор поднялся до 56,3 пункта по сравнению с 54,3 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 54,5 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже 12 месяцев подряд.

Сводный PMI увеличился до 54,7 пункта против 53,1 пункта в марте, что является самым высоким уровнем с декабря прошлого года. Аналитики прогнозировали 53,3 пункта.

Наиболее значительный подъем в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd (+4,3%), нефтяных компаний CNOOC (+3,1%) и PetroChina (+2%), страховщика AIA Group (+2,2%), крупнейшего в стране производителя молочной продукции China Mengniu Dairy Co. (+1,8%).

Между тем существенно дешевеют акции производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-7%) и AAC Technologies Holdings Inc. (-2,7%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd (-2,2%), интернет-компании Meituan (-1,9%).

Цена бумаг онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. снизилась на 0,5%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 1,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 мск поднялся на 0,7%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor -увеличилась на аналогичную величину.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:40 мск поднялся на 0,3%.

Котировки акций Appen Ltd., работающей в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта, выросли на 6,2% после падения на 19,3% в четверг.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,4% и 1% соответственно.