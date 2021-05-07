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Фондовые индексы США 6 мая закрылись ростом
08:13 07.05.2021 |
Фондовые индексы США к концу торгового дня в четверг перешли к росту, закрывшись на максимумах сессии на фоне положительных отчетов компаний и признаков дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда.
Ралли пришлось на последний час торгов. Инвесторы скупали все - от компаний потребительского сектора до банков и технологических компаний. S&P 500 лишь немного не дотянул до рекорда, хотя весь день торговался вокруг флэтовой линии. Dow Jones Industrial Average подскочил на более 300 пунктов, достигнув новой рекордной отметки. Nasdaq Composite тоже получил поддержку, закрывшись в плюсе после снижения четыре сессии подряд.
Согласно данным, опубликованным в четверг Министерством труда США, число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе опустились ниже 500 000 - впервые за период пандемии. Это говорит о продолжении восстановления американской экономики, которое в последние месяцы было ключевым фактором роста на рынке акций, что сильнее всего ощутили на себе компании, тесно связанные с экономикой США.
В пятницу инвесторы получат более четкое представление о ситуации на рынке труда: Министерство труда США выпустит ежемесячный отчет по найму. Аналитики полагают, что в апреле в американской экономике был создан 1 млн рабочих мест.
"Мы должны увидеть реальное улучшение финансовых и корпоративных денежных потоков, особенно на фоне возобновления нормальной экономической деятельности", - говорит Мэри Никола, фондовый управляющий PineBridge Investments. И хотя оценки высоки, акции остаются привлекательными в сравнении с низкодоходными облигациями, отмечает она.
По итогам торгов в четверг S&P 500 вырос на 34,03 пункта, или 0,8%, до 4201,62, не дотянув всего 0,2% до рекорда, зафиксированного 29 апреля. DIJA подскочил на 318,19 пункта, или 0,9%, до 34548,53, поставив в этом году уже 23-й рекорд на закрытие торгов. Nasdaq поднялся на 50,42 пункта, или 0,4%, до 13632,84.
Европейский Stoxx Europe 600 потерял 0,5% под давлением акций из сфер нефти и газа, поездок, отдыха и технологий. В Азии японский Nikkei 225 набрал 1,8%, а китайский Shanghai Composite просел на 0,2%.
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