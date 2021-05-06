Фондовые индексы Азии 6 мая закрылись разнонаправленно

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга разнонаправленно на корпоративных новостях, при этом основные рынки - Китая, Японии, Южной Кореи - возобновили работу после праздников, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,16% - до 3441,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,97%, до 2276,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,54% - до 28589 пунктов. Южнокорейский KOSPI вырос на 1% - до 3178,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,48%, до 7061,7 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 1,8% - до 29331,37 пункта.

Инвесторы сохраняют умеренно оптимистичные настроения в отношении перспектив восстановления глобальной экономики и сильной квартальной отчетности компаний. Однако негативным фактором является то, что темпы вакцинации против COVID-19 в Азии отстают от Европы и США.

Поддержку основному индексу Южной Кореи оказал в первую очередь рост стоимости ценных бумаг компаний металлургического сектора и банков. Акции сталелитейных компаний Posco и Hyundai Steel выросли в цене на 5,1% и 5,6% соответственно.

Инвесторы также обратили внимание на перспективы быстрого восстановления экономики после комментариев министра финансов США Джанет Йеллен о том, что, возможно, потребуется повысить процентные ставки, чтобы экономика не "перегревалась".