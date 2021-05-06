DJIA 5 мая поднялся до рекордной отметки

Dow Jones Industrial Average в среду поднялся до рекордной отметки на фоне сильной корпоративной отчетности и ослабления опасений относительно повышения процентных ставок.

Это стало уже 22-ым рекордом Dow в 2021 году, что соответствует числу рекордов, поставленных индексом за весь 2019 год, согласно данным Dow Jones. Еще один рекорд сделает 2021 год лидером по числу рекордов Dow с 2017 года, когда был зафиксирован 71 рекорд.

Последние месяцы котировки акций растут на фоне восстановления экономики после спровоцированного пандемией спада, а также на ожиданиях, связанных с отчетностью корпораций. S&P 500 с начала года поставил уже 25 рекордов и вырос на 11%.

"Такому рынку сложно снижаться какой-то продолжительный период времени, учитывая огромное количество позитивной статистики, подтверждаемой великолепной корпоративной отчетностью", - говорит Хэнк Смит, директор Haverford Trust по инвестиционной стратегии.

Dow в среду вырос на 97,31 пункта, или 0,3%, до 34230,34. S&P 500 поднялся на 2,93 пункта, или 0,1%, до 4167,59. Nasdaq Composite упал на 51,08 пункта, или 0,4%, до 13582,42.

Свежие данные Министерства торговли США показали, что мощный рост в 1-м квартале позволил экономике вернуться до уровней чуть ниже докризисных.

Это ускорение проявляется в корпоративных отчетах. Три четверти компаний S&P 500 уже отчитались о результатах, и, согласно данным FactSet, общая прибыль за 1-й квартал, как ожидается, выросла на 48%. В конце декабря аналитики прогнозировали рост общей прибыли за этот период на 16%.

Если в последующие кварталы отчетность компаний будет столь же сильной, это убедит инвесторов в оправданности высоких цен акций.

Росту фондовых рынков способствовали также меры, принимаемые Федеральной резервной системой США для поддержки экономики. Инвесторы внимательно наблюдают за действиями ФРС, пытаясь уловить сигналы о сроках перехода центрального банка к повышению процентных ставок. В среду американские фондовые рынки возобновили подъем после того, как министр финансов Джанет Йеллен дезавуировала свои высказывания касательно возможного повышения процентных ставок с целью избежать перегрева экономики.

Она объяснила, что не дает советов или прогнозов относительно повышения ставок ФРС. Инфляция вряд ли станет проблемой, но даже если это случится, ФРС сможет ее решить, сказала Йеллен на саммите Wall Street Journal.

Доходность 10-летних американских гособлигаций в среду снизилась до 1,584% с 1,591% во вторник.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 1,8%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%. Рынки Японии, Южной Кореи и континентального Китая по-прежнему закрыты в связи с праздниками.