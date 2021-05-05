Финансовые новости
- |
- 05.05.21
- |
- 16:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи Гонконга и Австралии 5 мая закрылись разнонаправленно
13:51 05.05.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды без единой динамики, при этом основные рынки - Китая, Японии, Южной Кореи - были закрыты в связи с праздниками, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,38%, до 28436,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 0,39%, до 7095,8 пункта.
По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,81%, до 3446,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,29%, до 2298,93 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,83%, до 28812,63 пункта. Во вторник южнокорейский KOSPI поднялся на 0,64%, до 3147,37 пункта.
На фоне слабого объема торгов и разнонаправленных факторов биржи Азии не показали единой динамики. В четверг и пятницу при этом биржи вновь будут открыты.
Некоторые опасения у рынков вызвало выступление министра финансов США Джанет Йеллен, которая допустила повышение процентных ставок по мере реализации масштабных затратных проектов администрации. Такие заявления сдержали торги в США.
При этом статистика по деловой активности поддержала биржи Австралии. Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) Австралии в апреле вырос до 58,8 пункта с 55,5 пункта в марте, что оказалось сильнее прогноза в 58,6 пункта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Экс-глава «Нафтогаза» Коболев связывает его увольнение с $2 млрд на счетах компании
|В Набсовете «Нафтогаза» заявили о конфликте интересов у главы НАК Витренко
|Члены наблюдательного совета Нафтогаза досрочно слагают полномочия
|Александр Черненко: После решения Верховного суда по Вирастюку самыми логичными будут перевыборы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ изменил требования к участникам системы идентификации BankID
|Доллар 5 мая несколько укрепляется к мировым валютам
|Биржи Гонконга и Австралии 5 мая закрылись разнонаправленно
|Соратник Уоррена Баффетта рассказал о ненависти к биткоину
|Справочный курс гривны 5 мая понижен на 2,47 коп до 27,7517 грн/$1
|Антимонопольный комитет согласовал смену владельца банка «Сич»
Это интересно
|Игровой смартфон Redmi сразу же стал бестселлером: продано 100 000 телефонов за минуту
|Власти Китая оштрафуют Tencent на $1,5 млрд за монопольные практики
|Устройство с интерфейсом «мозг-компьютер» впервые разрешили использовать для лечения в США
|Полупроводниковый кризис добрался до BMW — компания остановит конвейер
|Последним Cadillac с традиционным двигателем будет Escalade
|Китай вывел на орбиту прототип уборщика космического мусора
|Opel возродил модель Manta в виде электрокара